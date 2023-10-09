اليونيفيل: نراقب الوضع جنوب لبنان ومستعدون للانتشار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 9 تشرين الأول (بترا)- اكدت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" البونيفيل" أنها تراقب الوضع في جنوب لبنان، واستعدادها لنشر جنود حفظ السلام التابعين لها لتخفيف التوتر، والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخط الأزرق.
وقال الناطق الرسمي باسم"اليونيفيل"اندريا تنينتي، في بيان "بحسب بعض التقارير، تجمع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتى صباح اليوم لم نشهد أي تجمعات كبيرة".
وبحسب مصادر يسود الهدوء الحذر على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع توقف تام لحركة الإسرائيليين المعتادة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى خط الانسحاب في مزارع شبعا، مع غياب تام للمستوطنين الإسرائيليين في المواقع القريبة والمتاخمة للخط الحدودي خاصة في مستعمرة المطلة المحاذية لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الغجر، في ظل تعزيزات آلية وبشرية للجيش الإسرائيلي".
--(بترا)
م ف/اح
09/10/2023 14:19:24
MENAFN09102023000117011021ID1107215685
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