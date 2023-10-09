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اليونيفيل: نراقب الوضع جنوب لبنان ومستعدون للانتشار

10/9/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 9 تشرين الأول (بترا)- اكدت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" البونيفيل" أنها تراقب الوضع في جنوب لبنان، واستعدادها لنشر جنود حفظ السلام التابعين لها لتخفيف التوتر، والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخط الأزرق.
وقال الناطق الرسمي باسم"اليونيفيل"اندريا تنينتي، في بيان "بحسب بعض التقارير، تجمع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتى صباح اليوم لم نشهد أي تجمعات كبيرة".
وبحسب مصادر يسود الهدوء الحذر على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع توقف تام لحركة الإسرائيليين المعتادة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى خط الانسحاب في مزارع شبعا، مع غياب تام للمستوطنين الإسرائيليين في المواقع القريبة والمتاخمة للخط الحدودي خاصة في مستعمرة المطلة المحاذية لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الغجر، في ظل تعزيزات آلية وبشرية للجيش الإسرائيلي".
--(بترا)
م ف/اح
09/10/2023 14:19:24

MENAFN09102023000117011021ID1107215685

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