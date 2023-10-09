نقاشات حكومة الطوارئ الاسرائيلية تدخل نفق المناكفات الحزبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا) يحيى مطالقة- ما تزال نقاشات تشكيل "حكومة طوارئ" اسرائيلية لإدارة الحرب الدائرة مع غزة تراوح مكانها بين أخذ ورد بين مؤيد ومعارض.

والتقى ممثلون عن حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس والليكود، صباح اليوم الإثنين بعد إعلان غانتس موافقته على الانضمام لحكومة طوارئ من أجل تشكيل "حكومة حرب" لإدارة المعركة في قطاع غزة، بدون الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.

وقال حزب غانتس لممثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهم لن يطالبوا بمناصب حكومية بل بتعيين وزراء بدون حقيبة طيلة مدة الحرب.

واقترح "المعسكر الرسمي" تشكيل حكومة حرب محدودة طيلة مدة المعركة، يكون فيها تمثيل مؤثر لأعضاء "المعسكر الرسمي" والوزراء المعنيين نيابة عن نتنياهو.

ويعتزم "المعسكر الرسمي" عدم ضم الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى الحكومة المحدودة، والتي بحسب رأيهم يجب أن تضم ما يصل إلى خمسة أشخاص هم غانتس ورئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت، وشخصين أو ثلاثة آخرين نيابة عن نتنياهو.

وأوضح "المعسكر الرسمي" أنه حتى لو لم يتم تشكيل حكومة طوارئ بشكل نهائي، فإن الحزب سيدعم الحكومة والجهاز الأمني بشكل كامل في إدارة المعركة.

بدوره، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى تشكيل حكومة طوارئ بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، وقال لنتنياهو إن "بن غفير وسموتريتس يشكلان خطرا على الحكومة، ويجب إقالة بن غفير من وزارة الأمن القومي. لكن الليكود رفض شرط لابيد المسبق وأوضح أن جدول الأعمال لا يتضمن سوى تشكيل حكومة طوارئ موسعة، على أساس التشكيلة الحالية.

وردا على ذلك، قال نتنياهو في محادثة مغلقة: "لست مستعدا لتفكيك ائتلافي الحكومي المكون من 64 عضو كنيست الذين أملكهم من أجل حكومة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر".

--(بترا)

ي م/اح

09/10/2023 14:16:50

