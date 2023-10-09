البرنامج النيابية: متضامنون مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- ناقشت كتلة البرنامج النيابية، خلال اجتماع، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال حداد إن الكتلة أكدت تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ودانت الكتلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ودعت إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف حازمة إزاء الجرائم الإسرائيلية.
من جهة أخرى، ناقشت الكتلة انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان النيابية.
وقال حداد إن الكتلة قررت تشكيل لجنة تنسيقية من النائبين زيد العتوم وعمر النبر للتشاور والتنسيق مع الكتل الأخرى حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
09/10/2023 14:14:27
MENAFN09102023000117011021ID1107215683
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