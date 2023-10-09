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البرنامج النيابية: متضامنون مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

10/9/2023 2:37:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- ناقشت كتلة البرنامج النيابية، خلال اجتماع، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال حداد إن الكتلة أكدت تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ودانت الكتلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ودعت إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف حازمة إزاء الجرائم الإسرائيلية.
من جهة أخرى، ناقشت الكتلة انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان النيابية.
وقال حداد إن الكتلة قررت تشكيل لجنة تنسيقية من النائبين زيد العتوم وعمر النبر للتشاور والتنسيق مع الكتل الأخرى حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
09/10/2023 14:14:27

MENAFN09102023000117011021ID1107215683

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