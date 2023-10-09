الاحتلال يدمر المستشفى الدولي للعيون في غزة
التاريخ
10/9/2023 2:37:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى المستشفى الدولي للعيون في غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مبنى المستشفى الدولي للعيون في تل الهوى ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.
--(بترا)
أ ش/ف ق
09/10/2023 14:09:17
MENAFN09102023000117011021ID1107215682
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