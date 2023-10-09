Monday, 09 October 2023 10:59 GMT

الاحتلال الإسرائيلي يعلن فرض حصار كامل على قطاع غزة

10/9/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، يتضمن قطع الوقود والكهرباء والطعام.
وقال خلال اجتماع لتقييم الوضع في القيادة الجنوبية الإسرائيلية حسبما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عنه أنه: "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي استدعى 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية استدعاء على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، لمواكبة الأحداث الأمنية الجارية منذ السبت.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
09/10/2023 13:55:59

MENAFN09102023000117011021ID1107215681

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