الاحتلال الإسرائيلي يعلن فرض حصار كامل على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن فرض حصار كامل على قطاع غزة
التاريخ
10/9/2023 2:37:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، يتضمن قطع الوقود والكهرباء والطعام.
وقال خلال اجتماع لتقييم الوضع في القيادة الجنوبية الإسرائيلية حسبما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عنه أنه: "لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي استدعى 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية استدعاء على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، لمواكبة الأحداث الأمنية الجارية منذ السبت.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
09/10/2023 13:55:59
MENAFN09102023000117011021ID1107215681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.