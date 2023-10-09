الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تقل جرحى غرب غزة

الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تقل جرحى غرب غزة
التاريخ
10/9/2023 2:37:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف كانت تقل عدد من الجرحى غرب غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة إسعاف وشوهد جرحى بالمكان، كذلك تم بث شريط فيديو مصور وثق الجريمة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/ف ق
09/10/2023 13:43:50
MENAFN09102023000117011021ID1107215680
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