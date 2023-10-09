الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تقل جرحى غرب غزة

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف كانت تقل عدد من الجرحى غرب غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة إسعاف وشوهد جرحى بالمكان، كذلك تم بث شريط فيديو مصور وثق الجريمة. --(بترا) أ ش/ أ أ/ف ق 09/10/2023 13:43:50

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