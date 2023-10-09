استشهاد فلسطيني جنوب الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الأول (بترا)-استُشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ، باستشهاد الشاب أحمد خالد أبو تركي وإصابة آخرين، بعد استهداف جيش الاحتلال بالرصاص الحي المركبة التي كانوا يستقلونها في منطقة الحرايق عند الطريق الالتفافي جنوب الخليل، كما اعتدى الجنود بالضرب المبرح على شاب آخر وصحفيين، وكسروا عددا من كاميرات الصحفيين واستولَوا عليها.

--(بترا)

م ف/ف ق

09/10/2023 13:41:31