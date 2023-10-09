استشهاد فلسطيني جنوب الخليل
التاريخ
10/9/2023 2:37:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الأول (بترا)-استُشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ، باستشهاد الشاب أحمد خالد أبو تركي وإصابة آخرين، بعد استهداف جيش الاحتلال بالرصاص الحي المركبة التي كانوا يستقلونها في منطقة الحرايق عند الطريق الالتفافي جنوب الخليل، كما اعتدى الجنود بالضرب المبرح على شاب آخر وصحفيين، وكسروا عددا من كاميرات الصحفيين واستولَوا عليها.
--(بترا)
م ف/ف ق
09/10/2023 13:41:31
MENAFN09102023000117011021ID1107215679
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