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إسرائيل تعلن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل من غلاف غزة

10/9/2023 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا) - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل في منطقة غلاف قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "سنخلي المستوطنات الإسرائيلية كافة الملاصقة للحدود مع قطاع غزة اليوم الاثنين ".
ويأتي ذلك تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة أطلقتها كتائب القسام باتجاه مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية طوفان الأقصى.
--(بترا)
م ف/ ف ج
09/10/2023 13:47:23

MENAFN09102023000117011021ID1107215678

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