إسرائيل تعلن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل من غلاف غزة

إسرائيل تعلن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل من غلاف غزة
التاريخ
10/9/2023 2:37:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا) - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن إخلاء 15 مستوطنة بشكل كامل في منطقة غلاف قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "سنخلي المستوطنات الإسرائيلية كافة الملاصقة للحدود مع قطاع غزة اليوم الاثنين ".
ويأتي ذلك تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة أطلقتها كتائب القسام باتجاه مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية طوفان الأقصى.
--(بترا)
م ف/ ف ج
09/10/2023 13:47:23
MENAFN09102023000117011021ID1107215678
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