طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا لمواد التنظيف في المنطقة الصناعية شرق قطاع غزة، ما أدى الى اشتعال النيران فيه. كما قصفت طائرات الاحتلال شارع البحر قرب مسجد الخالدي شمال القطاع، وقصفت شققا سكنية في برج الأندلس بالكرامة شمال غرب غزة. --(بترا) أ ش/ أ أ/اح 09/10/2023 13:35:12

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