طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة

طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة
التاريخ
10/9/2023 2:37:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا لمواد التنظيف في المنطقة الصناعية شرق قطاع غزة، ما أدى الى اشتعال النيران فيه.
كما قصفت طائرات الاحتلال شارع البحر قرب مسجد الخالدي شمال القطاع، وقصفت شققا سكنية في برج الأندلس بالكرامة شمال غرب غزة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
09/10/2023 13:35:12
MENAFN09102023000117011021ID1107215677
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