الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة

عمان 9 تشرين الأول (بترا) - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيل الأمين العام والمنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة كريستيان سوندرز. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. --(بترا) ل م/ ف ج 09/10/2023 13:44:51

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