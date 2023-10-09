الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة

الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة
التاريخ
10/9/2023 2:37:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا) - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيل الأمين العام والمنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة كريستيان سوندرز.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.
--(بترا)
ل م/ ف ج
09/10/2023 13:44:51
MENAFN09102023000117011021ID1107215676
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