أمانة عمان والمعهد العربي لإنماء المدن يبحثان التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال لقائه اليوم الاثنين، مدير المعهد العربي لإنماء المدن الدكتور أنس المغيري والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات العمل البلدي والتخطيط الحضري.
وأكد الشواربة استعداد الأمانة للتعاون مع المعهد ودعم جهوده من خلال النشاطات والمشاريع المشتركة للإسهام في تعزيز و تبادل الخبرات بمختلف مجالات العمل البلدي والحضري، مشيدا بجهود المعهد في تطوير المدينة مع الحفاظ على هويتها العربية وخصائصها التاريخية، وتراثها الحضاري والعمراني وإبراز أصالته.
وأشار إلى أهمية التواصل والتفاعل بين المدن والبلديات العربية، وتكوين شراكة استراتيجية أصيلة ينبثق عنها مخرجات ونتائج ذات أثر إيجابي على المدن، متطرقا إلى مشاريع الأمانة الحالية وخططها المستقبلية وصولا إلى مدينة ذكية مرنة ومستدامة خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والسكانية التي تواجهها.
من جانبه، أشاد المغيري بمستوى تطور مدينة عمان ومدى تفاعلها إقليميا وعالميا في جميع المجالات، و بجهود الأمانة للارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً دعم المعهد لهذه الجهود من خلال تقديم الخبرات العلمية والفنية والإدارية كافة للأمانة وكوادرها.
وعرض لاستراتيجية المعهد التي تهدف إلى الوصول لمؤسسة رائدة تسهم في مستقبل حضري عالمي أفضل من خلال الشراكات المبتكرة والتعلم التعاوني، من خلال تحديد احتياجات المدن والبلديات والخروج بأجندات عربية للتنمية الحضرية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
09/10/2023 13:32:30
MENAFN09102023000117011021ID1107215675
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