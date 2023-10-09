أمانة عمان والمعهد العربي لإنماء المدن يبحثان التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال لقائه اليوم الاثنين، مدير المعهد العربي لإنماء المدن الدكتور أنس المغيري والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات العمل البلدي والتخطيط الحضري.

وأكد الشواربة استعداد الأمانة للتعاون مع المعهد ودعم جهوده من خلال النشاطات والمشاريع المشتركة للإسهام في تعزيز و تبادل الخبرات بمختلف مجالات العمل البلدي والحضري، مشيدا بجهود المعهد في تطوير المدينة مع الحفاظ على هويتها العربية وخصائصها التاريخية، وتراثها الحضاري والعمراني وإبراز أصالته.

وأشار إلى أهمية التواصل والتفاعل بين المدن والبلديات العربية، وتكوين شراكة استراتيجية أصيلة ينبثق عنها مخرجات ونتائج ذات أثر إيجابي على المدن، متطرقا إلى مشاريع الأمانة الحالية وخططها المستقبلية وصولا إلى مدينة ذكية مرنة ومستدامة خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والسكانية التي تواجهها.

من جانبه، أشاد المغيري بمستوى تطور مدينة عمان ومدى تفاعلها إقليميا وعالميا في جميع المجالات، و بجهود الأمانة للارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً دعم المعهد لهذه الجهود من خلال تقديم الخبرات العلمية والفنية والإدارية كافة للأمانة وكوادرها.

وعرض لاستراتيجية المعهد التي تهدف إلى الوصول لمؤسسة رائدة تسهم في مستقبل حضري عالمي أفضل من خلال الشراكات المبتكرة والتعلم التعاوني، من خلال تحديد احتياجات المدن والبلديات والخروج بأجندات عربية للتنمية الحضرية.

--(بترا)

ع ع/م ف/ف ق

09/10/2023 13:32:30

