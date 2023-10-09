حوالي 50 شهيدا وعشرات الجرحى في جباليا شمالي غزة

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية أن مجزرة الترنس في جباليا شمالي قطاع غزة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد حوالي 50 مواطنا فلسطينيا، و120 إصابة خطيرة. --(بترا) ا ش/ ف ج 09/10/2023 13:21:19

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