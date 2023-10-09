مقتل أربعة أسرى إسرائيليين بقصف لطائرات الاحتلال

مقتل أربعة أسرى إسرائيليين بقصف لطائرات الاحتلال
التاريخ
10/9/2023 2:37:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين أن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين، واستشهاد آسريهم من عناصر الحركة.
--(بترا)
اش/ ف ج
09/10/2023 13:28:44
MENAFN09102023000117011021ID1107215673
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