مقتل أربعة أسرى إسرائيليين بقصف لطائرات الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين أن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين، واستشهاد آسريهم من عناصر الحركة.

--(بترا)

اش/ ف ج

09/10/2023 13:28:44