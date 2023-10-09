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مقتل أربعة أسرى إسرائيليين بقصف لطائرات الاحتلال

10/9/2023 2:37:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن الناطق باسم كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين أن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين، واستشهاد آسريهم من عناصر الحركة.
--(بترا)
اش/ ف ج
09/10/2023 13:28:44

MENAFN09102023000117011021ID1107215673

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