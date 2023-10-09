الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل مدن الضفة والقدس ويعتقل 40 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الأول (بترا)- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشديد إجراءاتها العسكرية في جميع محافظات الضفة والقدس لليوم الثالث على التوالي، عبر إغلاق حواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين، كما اعتقلت 40 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حواجز مخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب أمام تنقل المقدسيين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.
كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين والبوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح شمالي رام الله.
وفي جنين، واصلت قوات الاحتلال إغلاق حواجز سالم، والجلمة، وبرطعة في كلا الاتجاهين، وأغلقت معظم مداخل مدينة الخليل بشكل كامل والبلدة القديمة من المدينة ومداخل بلدات المحافظة ومخيماتها، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة وترابية.
وفي الأغوار الشمالية، شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 40 فلسطينيا في حملة دهم واقتحامات واسعة شنتها في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاحتلال اقتحم وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل وطوباس وأريحا ونابلس وطولكرم، وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وأعتقل المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
09/10/2023 13:08:32
MENAFN09102023000117011021ID1107215672
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