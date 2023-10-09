الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل مدن الضفة والقدس ويعتقل 40 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الأول (بترا)- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشديد إجراءاتها العسكرية في جميع محافظات الضفة والقدس لليوم الثالث على التوالي، عبر إغلاق حواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين، كما اعتقلت 40 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حواجز مخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب أمام تنقل المقدسيين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين والبوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح شمالي رام الله.

وفي جنين، واصلت قوات الاحتلال إغلاق حواجز سالم، والجلمة، وبرطعة في كلا الاتجاهين، وأغلقت معظم مداخل مدينة الخليل بشكل كامل والبلدة القديمة من المدينة ومداخل بلدات المحافظة ومخيماتها، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة وترابية.

وفي الأغوار الشمالية، شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 40 فلسطينيا في حملة دهم واقتحامات واسعة شنتها في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الاحتلال اقتحم وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل وطوباس وأريحا ونابلس وطولكرم، وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وأعتقل المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ ف ج

09/10/2023 13:08:32