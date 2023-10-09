الصحفيين الأردنيين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- دانت نقابة الصحفيين الأردنيين، جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الأشقاء الصحفيين في عموم فلسطين، وقطاع غزة.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الجرائم أدت إلى استشهاد الزميلين "مصور وكالة السلطة الرابعة محمد الصالحي، ومصور وكالة عين ميديا منصور لافي"، أثناء تغطيتهما الأحداث الجارية في غزة.

وأكد المجلس استعداد النقابة لتقديم أي دعم ومساندة يحتاجونها لمواصلة كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودان المجلس استهداف الصحفيين المستمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين للقيام بواجبه، والتحرك على نطاق المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي يرتكبها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

كما دعا وسائل الإعلام المحلية والعربية والإسلامية، والإعلام الغربي إلى كشف أفعال الاحتلال الغاصب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يعلن تضامنه مع الزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة للغاية.

--(بترا)

ه ع/ف ج

09/10/2023 13:18:04