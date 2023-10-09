Monday, 09 October 2023 10:58 GMT

الصحفيين الأردنيين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام

10/9/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- دانت نقابة الصحفيين الأردنيين، جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الأشقاء الصحفيين في عموم فلسطين، وقطاع غزة.
وأوضح المجلس في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الجرائم أدت إلى استشهاد الزميلين "مصور وكالة السلطة الرابعة محمد الصالحي، ومصور وكالة عين ميديا منصور لافي"، أثناء تغطيتهما الأحداث الجارية في غزة.
وأكد المجلس استعداد النقابة لتقديم أي دعم ومساندة يحتاجونها لمواصلة كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودان المجلس استهداف الصحفيين المستمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين للقيام بواجبه، والتحرك على نطاق المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي يرتكبها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.
كما دعا وسائل الإعلام المحلية والعربية والإسلامية، والإعلام الغربي إلى كشف أفعال الاحتلال الغاصب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يعلن تضامنه مع الزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة للغاية.
--(بترا)
ه ع/ف ج
09/10/2023 13:18:04

MENAFN09102023000117011021ID1107215671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث