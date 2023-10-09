لقاء حواري في الزرقاء للتشجيع على الانخراط في العمل الحزبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 9 تشرين الأول (بترا)- نظم حزب تقدم لقاء حواريا في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء بهدف التعريف بمسيرة تأسيس الحزب والتشجيع على الانخراط في العمل الحزبي، بحضور عدد من الناشطين السياسيين وممثلي المجتمع المحلي.
وقالت نائب الأمين العام للحزب رانيه صبيح إن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب للتعريف بالحزب ورسالته وأهدافه، مؤكدة أهمية انخراط الشباب في العمل الحزبي ما يعزز معارفهم ويحفزهم على المشاركة السياسية.
وأضافت أن حزب تقدم جاء في سياق الرؤية الملكية السامية لأهمية قانون الأحزاب ودور الشباب الفاعل وتمكين السيدات، مشيرة إلى أن الحزب سيجري دراسة للتحديات التي تواجهها القطاعات وما تتطلبه من إنفاق.
من جهتها، أوضحت عضو المكتب السياسي للحزب رند الخزوز أن الحزب يدعم فئة الشباب باعتبارهم أساس التغيير، ويحرص على تقديم ورشات تعنى بتمكينهم.
وبين عضو المكتب السياسي الدكتور علاء عبابنة أن دور الأحزاب محوري في إدارة العملية السياسية، مشيرا إلى أن حزب تقدم هو حزب برامجي يحاكي الواقع من خلال نهج برامجي منظم.
بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي عبير النجار أهمية دور الحزب في تفعيل دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية وصنع القرار في مختلف مواقعها.
ودار حوار ونقاش حول أهمية دور الأحزاب في المشاركة السياسية وإشراك الشباب والمرأة في العمل الحزبي.
--(بترا)
ع ض/ ف ج
09/10/2023 13:04:27
MENAFN09102023000117011021ID1107215670
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