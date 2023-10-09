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لقاء حواري في الزرقاء للتشجيع على الانخراط في العمل الحزبي

10/9/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 9 تشرين الأول (بترا)- نظم حزب تقدم لقاء حواريا في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء بهدف التعريف بمسيرة تأسيس الحزب والتشجيع على الانخراط في العمل الحزبي، بحضور عدد من الناشطين السياسيين وممثلي المجتمع المحلي.
وقالت نائب الأمين العام للحزب رانيه صبيح إن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب للتعريف بالحزب ورسالته وأهدافه، مؤكدة أهمية انخراط الشباب في العمل الحزبي ما يعزز معارفهم ويحفزهم على المشاركة السياسية.
وأضافت أن حزب تقدم جاء في سياق الرؤية الملكية السامية لأهمية قانون الأحزاب ودور الشباب الفاعل وتمكين السيدات، مشيرة إلى أن الحزب سيجري دراسة للتحديات التي تواجهها القطاعات وما تتطلبه من إنفاق.
من جهتها، أوضحت عضو المكتب السياسي للحزب رند الخزوز أن الحزب يدعم فئة الشباب باعتبارهم أساس التغيير، ويحرص على تقديم ورشات تعنى بتمكينهم.
وبين عضو المكتب السياسي الدكتور علاء عبابنة أن دور الأحزاب محوري في إدارة العملية السياسية، مشيرا إلى أن حزب تقدم هو حزب برامجي يحاكي الواقع من خلال نهج برامجي منظم.
بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي عبير النجار أهمية دور الحزب في تفعيل دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية وصنع القرار في مختلف مواقعها.
ودار حوار ونقاش حول أهمية دور الأحزاب في المشاركة السياسية وإشراك الشباب والمرأة في العمل الحزبي.
--(بترا)
ع ض/ ف ج
09/10/2023 13:04:27

MENAFN09102023000117011021ID1107215670

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