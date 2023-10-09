عمان 9 تشرين الأول (بترا) -وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والمدير الإقليمي لمنظمة مريسي كوربس، داريوس رادقلف، مذكرة تفاهم لتطوير قدرات مزارعي الزيتون، ودعم جهود قطاع الإرشاد الزراعي. وتتضمن المذكرة تدريب المرشدين الزراعيين في مجالات صحة التربة والتسميد العضوي والري التكميلي، وكذلك تدريب مزارعي الزيتون في المحافظات بهدف دعم قطاع الزيتون على مواجهة تحديات التغير المناخي. وأكد الحنيفات استدامة التعاون مع مرسي كوربس في القطاعات الزراعية كافة، والتي تدعم مساعدة الوزارة عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وإنجاز بنية تحتية وتأهيل المزارعين، مثمنا جهود المنظمة في القطاع الزراعي. --(بترا) رح/ ف ج 09/10/2023 12:57:45

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