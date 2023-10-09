(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا) -وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والمدير الإقليمي لمنظمة مريسي كوربس، داريوس رادقلف، مذكرة تفاهم لتطوير قدرات مزارعي الزيتون، ودعم جهود قطاع الإرشاد الزراعي.
وتتضمن المذكرة تدريب المرشدين الزراعيين في مجالات صحة التربة والتسميد العضوي والري التكميلي، وكذلك تدريب مزارعي الزيتون في المحافظات بهدف دعم قطاع الزيتون على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأكد الحنيفات استدامة التعاون مع مرسي كوربس في القطاعات الزراعية كافة، والتي تدعم مساعدة الوزارة عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وإنجاز بنية تحتية وتأهيل المزارعين، مثمنا جهود المنظمة في القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/ ف ج
09/10/2023 12:57:45
MENAFN09102023000117011021ID1107215669
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