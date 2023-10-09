سائقون من الأردن ولبنان وقطر وعُمان في الجولة الأخيرة من رالي الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- تنطلق يوم الجمعة المقبل الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، من مجمع البعلبكي الواقع على الطريق الصحراوي قرب جسر الكرك - جنوب المملكة، بدعم من شركة زين الأردن، وبمشاركة 18 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان وقطر ولبنان.
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي، 124.62 كم منها 75.66 كم مراحل خاصة، ويعد مساره حصويا، ومراحل الرالي هي مشيط 1و2 وتبلغ مسافتها 23.26 كم، والقطرانة 1و2 وتبلغ مسافتها 14.57 كم.
وتجري بعد غد الأربعاء، عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري، وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس، كما يعقد الاجتماع الأول للجنة الحكام في نفس اليوم بمقر الأردنية لرياضة السيارات، وسيتم تتويج الفائزين في الرالي بمجمع البعلبكي.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
09/10/2023 12:52:49
MENAFN09102023000117011021ID1107215668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.