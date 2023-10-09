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سائقون من الأردن ولبنان وقطر وعُمان في الجولة الأخيرة من رالي الأردن

10/9/2023 2:37:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- تنطلق يوم الجمعة المقبل الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، من مجمع البعلبكي الواقع على الطريق الصحراوي قرب جسر الكرك - جنوب المملكة، بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، ‏وبمشاركة 18 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان وقطر ولبنان.‏
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي، 124.62 كم منها 75.66 كم مراحل خاصة، ويعد مساره حصويا، ومراحل الرالي هي مشيط 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 23.26 كم، والقطرانة 1و2 وتبلغ مسافتها 14.57 كم.‏
وتجري بعد غد الأربعاء، عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري، وذلك في موقف مركز التدريب في ‏‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس‎، كما يعقد الاجتماع الأول للجنة الحكام في نفس اليوم بمقر الأردنية لرياضة السيارات، وسيتم تتويج الفائزين في الرالي بمجمع البعلبكي.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
09/10/2023 12:52:49

MENAFN09102023000117011021ID1107215668

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