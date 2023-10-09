طوفان الأقصى: قصف اسدود وعسقلان بـ 120 صاروخا

طوفان الأقصى: قصف اسدود وعسقلان بـ 120 صاروخا
التاريخ
10/9/2023 2:37:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أطلقت كتائب القسام رشقة كبيرة من الصواريخ تجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.
وقالت "القسام"، إنها وجهت الآن ضربة صاروخية كبيرة لبلدات أسدود وعسقلان بـ 120 صاروخاً رداً على قصف الاحتلال البيوت المدنية في غزة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
09/10/2023 12:50:23
MENAFN09102023000117011021ID1107215667
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