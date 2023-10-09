غزة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم الاثنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية في القطاع، إن طيران الاحتلال استهدف منزل عائلة "أبو اشكيان" وسط مخيم جباليا - الترنس، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين. --(بترا) أ ش/ أ أ/اح 09/10/2023 12:41:32

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