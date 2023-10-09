غزة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا

غزة: عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا
التاريخ
10/9/2023 2:37:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم الاثنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية في القطاع، إن طيران الاحتلال استهدف منزل عائلة "أبو اشكيان" وسط مخيم جباليا - الترنس، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
09/10/2023 12:41:32
MENAFN09102023000117011021ID1107215666
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