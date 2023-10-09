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تشكيلات إدارية موسعة في وزارة الداخلية

10/9/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات الإدارية في وزاره الداخلية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء كالآتي:
‏1.‏ نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد حمود الدلابيح مساعدا لمحافظ المفرق .‏
‏2.‏ نقل متصرف لواء الأغوار الجنوبية عاطف ‏بشير البطوش متصرفا للواء عي / محافظة الكرك .‏
‏3.‏ نقل مساعد محافظ العاصمة زياد شتيان ‏القبيلات مساعدا لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / ‏مركز الوزارة .‏
‏4.‏ نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش ‏نزار نهار الحجايا مساعدا لمحافظ العاصمة .‏
‏5.‏ نقل متصرف لواء الرصيفة خلف حمدان بني ‏خالد مساعدا لمحافظ البلقاء .‏
‏6.‏ نقل متصرف لواء عي خالد توفيق الجعافرة ‏مساعدا لمحافظ الكرك .‏
‏7.‏ نقل مساعد محافظ المفرق احمد نايف نصير ‏مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب ‏والاستثمار / مركز الوزارة .‏
‏8.‏ نقل مساعد محافظ المفرق وصفي احمد العدوان ‏مساعدا لمحافظ البلقاء .‏
‏9.‏ نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام ‏حسن إبراهيم حنيفات منسقا لشؤون اللاجئين / مركز ‏الوزارة .
‏10.‏ نقل مساعد محافظ الكرك عمر بدر الحديد ‏متصرفا للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء.‏
‏11.‏ نقل مساعد محافظ مادبا صخر محمد المور ‏متصرفا للواء فقوع / محافظة الكرك .‏
‏12.‏ نقل متصرف لواء فقوع وائل عبدالفتاح الشرفاء متصرفا ‏للواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك .‏
‏13.‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء سعود فلاح الحربي ‏متصرفا للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة ‏المفرق . ‏
‏14.‏ تعيين المتصرف محمد سلطان الرفاعي مساعدا ‏لمحافظة جرش .‏
‏15.‏ تعيين المتصرف خالد سليمان كساسبة مساعدا ‏لمحافظ المفرق .‏
‏16.‏ تعيين المتصرف ضيف الله محمود السلامين ‏مساعدا لمحافظ معان .‏
‏17.‏ نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء ‏رائد عبدالحميد المعايطه مساعدا لمتصرف لواء ‏الجيزة / محافظة العاصمة .‏
‏18.‏ نقل مدير قضاء ارحاب محمد السرحان ‏مديرا لقضاء أم القطين / محافظة المفرق .‏
‏19.‏ نقل مدير قضاء بيرين عمر " محمد حلمي " ‏الشريده مساعدا لمدير مديرية مكتب المفتش العام / ‏مركز الوزارة .‏
‏20.‏ نقل مدير قضاء ام الجمال حاكم محمود ‏علاونه مديرا لقضاء برما / محافظة جرش .‏
‏21.‏ نقل مدير قضاء عيرا ويرقا احمد محمد ‏العدوان مديرا لقضاء أم الجمال / محافظة المفرق .‏
‏22.‏ نقل مدير قضاء الضليل منجد محمد القاضي ‏الى مركز محافظة الزرقاء .‏
‏23.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء رامي محمد عبيدات مديرا لقضاء حوشا / ‏محافظة المفرق .‏
‏24.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء كمال خالد عباس مديرا لقضاء الظليل / ‏محافظة الزرقاء .‏
‏25.‏ نقل مدير قضاء حوشا عماد خالد المغاربة ‏مساعدا لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .‏
‏26.‏ نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء ‏ماجد صافي الطوالبة مديرا لقضاء بيرين / ‏محافظة الزرقاء .‏
‏27.‏ نقل مدير قضاء مؤاب عدنان عبدالكريم ‏العضايله مساعدا لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ ‏محافظة الكرك .‏
‏28.‏ نقل مدير قضاء أم القطين نائل عبدالرحيم ‏ابداح مديرا لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .‏
‏29.‏ نقل مدير قضاء مليح سعود سالم الرويضان ‏مساعدا لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .‏
‏30.‏ نقل مدير قضاء سما السرحان ناصر محمد ‏الرواشده مساعدا لمتصرف لواء قصبة عجلون / ‏محافظة عجلون .‏
‏31.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء منذر محمد عكور مساعدا لمتصرف لواء بني ‏كنانه / محافظة اربد .‏
‏32.‏ نقل مساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية مدير ‏القضاء محمود خلف البقور مساعدا لمدير ‏مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .‏
‏33.‏ نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب ‏والاستثمار مدير القضاء بشير سعود الجبور ‏مساعدا لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏
‏34.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء أمين يوسف الشعيبات مديرا لقضاء الجفر / ‏محافظة معان .‏
‏35.‏ نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير ‏القضاء محمد عبدالله البداينة مديرا لقضاء ‏مؤاب / محافظة الكرك .‏
‏36.‏ نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء عبدالله ظاهر الماضي مساعدا لمتصرف لواء ‏قصبة اربد / محافظة اربد .‏
‏37.‏ نقل مدير قضاء الخالدية مخلد توفيق الحماد ‏مديرا لقضاء مليح / محافظة مادبا .‏
‏38.‏ نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء ‏ثامر عبدالله الدغمي مساعدا لمتصرف لواء عين الباشا ‏‏/ محافظة البلقاء .‏
‏39.‏ نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء عبدالكريم سلمان " الفريسان الحماد " مديرا لقضاء ‏الخالدية / محافظة المفرق.‏
‏40.‏ نقل مساعد متصرف لواء القصر ماهر ‏الخريشا مديرا لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .‏
‏41.‏ تعيين مدير القضاء شبلي نواش العميان ‏مساعدا لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .‏
‏42.‏ تعيين مدير القضاء صالح راتب المجالي مديرا ‏لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .‏
‏43.‏ تعيين مدير القضاء قيس راضي حداد ‏مساعدا لمدير مديرية العلاقات العامة والإعلام / ‏مركز الوزارة .‏
‏44.‏ تعيين مدير القضاء محمود عوض الزريقات ‏مساعدا لمدير مديرية الشؤون الأمنية / مركز الوزارة.‏
‏45.‏ تعيين مدير القضاء غيث محمد عبيدات ‏مساعدا لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .‏
‏46.‏ تعيين مدير القضاء عبدالله شهاب أبو وندي ‏مساعدا لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .‏
‏47.‏ تعيين مدير القضاء عبدالكريم محسن أبو ‏دلو مساعدا لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد ‏البشرية وتطوير الأداء / مركز الوزارة .‏
‏48.‏ تعيين مدير القضاء ايمن مدالله الذيابات ‏مساعدا لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة ‏الكرك.‏
‏49.‏ تعيين مدير القضاء فراس ضامن الجماعين ‏مساعد لمتصرف لواء الأغوار الجنوبية / محافظة ‏الكرك .‏
‏50.‏ تعيين مدير القضاء السيد نايف عبد الرحيم أبو ‏وندي مساعدا لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .‏
‏51.‏ تعيين مدير القضاء السيد فؤاد احمد العويدي مساعدا ‏لمتصرف لواء الشونة الجنوبية.
--(بترا)
را/ ف ج
09/10/2023 12:39:07

MENAFN09102023000117011021ID1107215665

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