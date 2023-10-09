الإعلان عن خطة مرورية استعدادا لماراثون عمان الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن خطة مرورية، تحضيرا لانطلاق فعاليات "أكوافينا"، ماراثون عمان الدولي بنسخته الـ14 تحت شعار "اركض في قلب عمان"، الذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.

وكشفت الجمعية في خبر صحفي اليوم الاثنين، عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير للماراثون، مع تأكيد توفر الطرق البديلة وجميع وسائل السلامة المرورية.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق، الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيثُ يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.

وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) تواجد كوادر إدارة السير، بهدف مُساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجُهدهم.

وسيتم إغلاق مسار سباق الـ 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم، بالكامل من الساعة 12:00 منتصف ليلة الجمعة ولغاية الساعة 12 ظُهراً، حيثُ سيُغلق شارع علي بن أبي طالب، وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية " مجمع رغدان السياحي"، وصولاُ إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية، بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى غلق مسار السباق كلياُ في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.

أما بالنسبة لسباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، سيتم غلق مسار السباق كُلياُ في الساعة السادسة الجمعة، ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش بشكل كامل.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

09/10/2023 12:28:49