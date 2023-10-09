وزير المياه والري يبحث مع اليونيسف التحديات المائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين، مع الممثل لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) بالمملكة فيليب دواميل، التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال أبو السعود إن تراجع المصادر المائية خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية خلال السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية، أحدث نقصا كبيرا في الموارد المائية المتاحة خاصة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة التي يوجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأضاف أن ذلك يحمل قطاع المياه أعباء جسيمة، داعيا إلى الإسراع في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تفي بالاحتياجات المائية للمناطق كافة، وبالتالي تحسين وصول المياه للمواطنين واللاجئين.

وعرض أبو السعود للجهود التي يبذلها قطاع المياه في التعاطي مع هذا الواقع المائي الحرج، مشددا على أن نقص المصادر المائية وكذلك نقص الإمكانيات والمعدات والآليات يعد تحديا كبيرا وإضافيا في مواجهة الضغوطات المتزايدة على أحد القطاعات الحيوية "المياه"، وضرورة توفير تمويل إضافي لتنفيذ مشاريع تؤمن مصادر جديدة للمياه.

وأكد أهمية توفير الدعم اللازم لإدامة مرافق المياه والصرف الصحي بما يضمن قدرتها الفاعلة على تأمين الاحتياجات في ظل الظروف التشغيلية وارتفاع الطلب لمستويات قياسية.

وثمن أبو السعود جهود منظمة اليونيسف والعاملين فيها المبذولة خلال السنوات الماضية، ما تمكن إدارة القطاع من إيجاد حلول للعديد من المعضلات والتحديات، وانعكست على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستضيفة للاجئين.

من ناحيته، أكد دواميل التزام المنظمة باستمرار دعمها لقطاع المياه وفق الأولويات التي تحددها الوزارة بهدف رفع قدراته لتعزيز الاستجابة للتحديات كافة، مؤكدا أهمية دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وزيادة دعم قطاع المياه، ولا سيما أن منظمة اليونسيف مؤسسة الأمم المتحدة المعنية بالمياه والصرف الصحي تعاني من ضغط مستمر نتيجة تناقص الدعم المقدم لها.

وأشار إلى الشراكة المتينة بين قطاع المياه والمنظمة لضمان تحسين وصول خدمات المياه والصرف الصحي للمجتمعات الأكثر هشاشة والمخيمات ما يضمن زيادة منعة قطاع المياه في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مثمنا الجهود الأردنية المتواصلة في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والنجاح المتواصل منذ سنوات في الاستجابة الفاعلة للتعاطي مع تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.

--(بترا)

ي ع/ ف ج

09/10/2023 12:23:14