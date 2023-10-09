بلدية الوسطية تنجز إنشاء وتأهيل حدائق عامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 9 تشرين الأول(بترا)- استكملت بلدية الوسطية إعادة تأهيل حديقة كفر أسد وإنشاء حديقة جديدة في بلدة صيدور بلواء الوسطية، ضمن خطتها لإنشاء حديقة نموذجية في كل بلدات اللواء.
وقال رئيس البلدية عماد العزام، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، ان أعمال إعادة إنشاء حديقة كفر أسد مركز اللواء بمساحة 12 دونما، تضمنت توسعتها وإضافة حمامات ومقاعد ألعاب حديثة تتوفر فيها عناصر السلامة العامة والجاذبية.
وأضاف، ان حديقة صيدور التي تم الانتهاء من إنجازها تقع على مساحة 5 دونمات، صممت وفق طراز معماري تراثي، وتم إنشاء سور حجري لها.
وأوضح أن العمل جار لإنشاء حديقة حوفا وملعب سداسي مرافق لها، بالتوازي مع المباشرة بإنشاء حدائق مماثلة في كل من الخراج وقم وقميم وكفرعان، لتغطي الحدائق جميع بلدات اللواء والتجمعات السكانية فيه، مؤكدا ان إنشاء هذه الحدائق تم بجهود كوادر البلدية وآلياتها.
وأكد العزام، أن فوز البلدية بجائزة المركز الأول للنظافة على مستوى المملكة عن العام الماضي، التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية، شجع البلدية على التركيز على الجانب الترويحي والترفيهي والثقافي، بما تحويه الحدائق من مكاتب وأجنحة وقاعات ليتكامل البعد البيئي مع الجمالي.
--(بترا)
م.ق/أ م / س س
09/10/2023 12:04:49
MENAFN09102023000117011021ID1107215662
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