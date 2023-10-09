بلدية الوسطية تنجز إنشاء وتأهيل حدائق عامة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 9 تشرين الأول(بترا)- استكملت بلدية الوسطية إعادة تأهيل حديقة كفر أسد وإنشاء حديقة جديدة في بلدة صيدور بلواء الوسطية، ضمن خطتها لإنشاء حديقة نموذجية في كل بلدات اللواء.

وقال رئيس البلدية عماد العزام، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، ان أعمال إعادة إنشاء حديقة كفر أسد مركز اللواء بمساحة 12 دونما، تضمنت توسعتها وإضافة حمامات ومقاعد ألعاب حديثة تتوفر فيها عناصر السلامة العامة والجاذبية.

وأضاف، ان حديقة صيدور التي تم الانتهاء من إنجازها تقع على مساحة 5 دونمات، صممت وفق طراز معماري تراثي، وتم إنشاء سور حجري لها.

وأوضح أن العمل جار لإنشاء حديقة حوفا وملعب سداسي مرافق لها، بالتوازي مع المباشرة بإنشاء حدائق مماثلة في كل من الخراج وقم وقميم وكفرعان، لتغطي الحدائق جميع بلدات اللواء والتجمعات السكانية فيه، مؤكدا ان إنشاء هذه الحدائق تم بجهود كوادر البلدية وآلياتها.

وأكد العزام، أن فوز البلدية بجائزة المركز الأول للنظافة على مستوى المملكة عن العام الماضي، التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية، شجع البلدية على التركيز على الجانب الترويحي والترفيهي والثقافي، بما تحويه الحدائق من مكاتب وأجنحة وقاعات ليتكامل البعد البيئي مع الجمالي.

--(بترا)

م.ق/أ م / س س

09/10/2023 12:04:49