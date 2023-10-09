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تراجع الأسهم الأوروبية وقطاعات الكيماويات والسفر تسجل أكبر الخسائر

10/9/2023 2:37:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول(بترا)- فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، بسبب الأوضاع الدولية الراهنة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، في حين سجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.
وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط 3 بالمئة، لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل، ما أبقى السوق الأوسع تحت الضغط، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.
وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية بين 4.7 و7.2 بالمئة، فيما هبطت أسهم شركات الطيران ما بين 2.7 و4.8 بالمئة، بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
09/10/2023 12:02:40

MENAFN09102023000117011021ID1107215661

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