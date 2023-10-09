تراجع الأسهم الأوروبية وقطاعات الكيماويات والسفر تسجل أكبر الخسائر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول(بترا)- فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، بسبب الأوضاع الدولية الراهنة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، في حين سجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.
وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط 3 بالمئة، لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل، ما أبقى السوق الأوسع تحت الضغط، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.
وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية بين 4.7 و7.2 بالمئة، فيما هبطت أسهم شركات الطيران ما بين 2.7 و4.8 بالمئة، بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
09/10/2023 12:02:40
MENAFN09102023000117011021ID1107215661
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