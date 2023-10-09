مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول(بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند بوابات الأقصى وأعاقت دخول المصلين منذ ساعات الصباح وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
09/10/2023 11:42:55
MENAFN09102023000117011021ID1107215660
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