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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

10/9/2023 2:37:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول(بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند بوابات الأقصى وأعاقت دخول المصلين منذ ساعات الصباح وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
09/10/2023 11:42:55

MENAFN09102023000117011021ID1107215660

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