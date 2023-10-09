حوارية توعوية حول مرض سرطان الثدي في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 9 تشرين الأول (بترا)- نظمت في غرفة صناعة اربد اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول مرض سرطان الثدي ، بالتعاون مع مبادرة "وفا" وكليتي الطب في جامعة اليرموك والتكنولوجيا، بحضور عدد كبير من سيدات المحافظة، وذلك ضمن الحملة السنوية للبرنامج الأردني لسرطان الثدي.
وتحدثت ضابط ارتباط البرنامج في محافظة اربد غادة بكار،خلال الجلسة ، عن المرض وكل ما يتعلق به من إحصائيات وأسباب الحدوث وعن أهمية الوعي الذاتي بخطورة المرض، إضافة إلى التعريف بالفحوصات المطلوبة للكشف المبكر عنه، ومنها الفحص الذاتي في المنزل وطريقة الفحص، والفحص السريري السنوي والفحص الشعاعي (الماموغرام)، وأهمية الكشف المبكر عنه، ما يسهم بدرجة كبيرة في الشفاء من المرض.
وعلى هامش الجلسة تم إجراء الفحص السريري لجميع السيدات الحاضرات، وتعليمهن على آلية الفحص الذاتي في المنزل.
--(بترا)
ع ع/أ م / س س
09/10/2023 11:31:28
MENAFN09102023000117011021ID1107215659
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