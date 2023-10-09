حوارية توعوية حول مرض سرطان الثدي في اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 9 تشرين الأول (بترا)- نظمت في غرفة صناعة اربد اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول مرض سرطان الثدي ، بالتعاون مع مبادرة "وفا" وكليتي الطب في جامعة اليرموك والتكنولوجيا، بحضور عدد كبير من سيدات المحافظة، وذلك ضمن الحملة السنوية للبرنامج الأردني لسرطان الثدي.

وتحدثت ضابط ارتباط البرنامج في محافظة اربد غادة بكار،خلال الجلسة ، عن المرض وكل ما يتعلق به من إحصائيات وأسباب الحدوث وعن أهمية الوعي الذاتي بخطورة المرض، إضافة إلى التعريف بالفحوصات المطلوبة للكشف المبكر عنه، ومنها الفحص الذاتي في المنزل وطريقة الفحص، والفحص السريري السنوي والفحص الشعاعي (الماموغرام)، وأهمية الكشف المبكر عنه، ما يسهم بدرجة كبيرة في الشفاء من المرض.

وعلى هامش الجلسة تم إجراء الفحص السريري لجميع السيدات الحاضرات، وتعليمهن على آلية الفحص الذاتي في المنزل.

--(بترا)

ع ع/أ م / س س

09/10/2023 11:31:28