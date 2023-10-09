إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

وقالت الوحدة في بيان صحفي اليوم إن عدد الطلبة الذين جرى قبولهم بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي، بالإضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي وضعوها في طلب إساءة الاختيار، بلغ (4887) طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم يقبلوا نتيجة عدم توفر شواغر (10984) طالبا وطالبة، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الانتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: أعلنت الوحدة مساء أمس نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024. وأشارت إلى أن عدد الطلبة الذين جرت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن كلية إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي، بالإضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي وضعوها في طلب الانتقال بلغ (866) طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم تتم الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر، ومن جامعة إلى أخرى نتيجة عدم توفر شواغر (86) طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الذين قبلوا من طلبة إساءة الاختيار (1215) طالبا وطالبة، في حين لم يقبل (119) طالبا وطالبة نتيجة عدم توفر شواغر، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الانتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: ر/أ م/ ف ج

09/10/2023 11:27:01