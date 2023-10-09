بشرى تقدم حفل ختام مهرجان البحرين السينمائى فى دورته الثالثة

MENAFN - Youm7) تقدم النجمة بشري حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي فى دورته الثالثة، اليوم الاثنين، وذلك بعد انطلاقه 5 أكتوبر الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور عدد من النجوم.

وكان

مهرجان البحرين السينمائي أعلن عدد الأفلام المشاركة في الدورة الثالثة من المهرجان بشعار "نحتفي بفن صناعة الأفلام"، وتنافس 117 فيلما عربيا قصيرا من أصل 476 فيلم تقدموا للمشاركة في المسابقة.

وضمت مسابقة الدورة الثالثة من المهرجان أربع فئات رئيسية هي: مسابقة الأفلام البحرينية وتنافس فيها 19 فيلماً، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتنافس فيها 76 فيماً، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية التي تنافس فيها 15 فيلماً، ومسابقة أفلام التحريك، التي تنافس فيها 6 أفلام.

من ناحية أخرى، شاركت بشري مؤخرا فى بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة“مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشري منذ عدة اسابيع اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية

حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها .

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.