Monday, 09 October 2023 10:56 GMT

يوتيوب يبدأ حجب أغاني محمد الموجي لعدم حصول نجله على مستحقاته

10/9/2023 2:35:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي أمين الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي ، أنه بدأ حجب عدد من أغاني الموجى على قنوات مزيكا بموقع يوتيوب، بناءً على الدعوى التى أقامها نجل الموسيقار خلال الفترة الماضية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني، وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي فى استغلال ألحان وأغانى وموسيقى والده، والتى حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.



وأضاف المحامي ياسر قنطوش، فى بيان له اليوم، أن المحكمة الاقتصادية نظرت فى الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا بيوتيوب.



وكان أمين الموجي قد وجه إنذارا إلى مصطفى جابر، في أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.



أما مصطفى جابر فقد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغاني وموسيقى.







MENAFN09102023000132011024ID1107215656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث