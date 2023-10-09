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أشرف زكى وسليمان عيد أول الحضور إلى عزاء الفنان الراحل محمد بطاوى

10/9/2023 2:35:16 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ عزاء الفنان الراحل
محمد بطاوي
داخل مسجد نصر الدين بالهرم، منذ قليل، وحرص على الحضور منذ بداية العزاء الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة سماء إبراهيم، بالإضافة إلى الفنان سليمان عيد، حيث حضروا على تأدية واجب العزاء في الفنان الشاب الذى توفي مؤخراً.

وتوفى الفنان الشاب محمد بطاوي، صباح السبت الماضى، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

ووفقا للمقربين من الفنان الشاب فإنه كان يعاني في الأيام الأخيرة من مشكلات صحية في القلب، وتم نقله لأحد المستشفيات، فجر السبت الماضى، حيث حاول الأطباء إنعاش القلب، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل جثمان الفنان الراحل إلى مسقط رأسه، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم تشييع جنازته، وحضر المئات من أفراد عائلته وأبناء مركز إطسا، وشيعوا جثمانه إلى مقابر عائلته.

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبد الباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"بـ 100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي.


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