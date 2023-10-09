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ياسمين الحربى تبدأ حفلها بالأوبرا بعزف مقطوعات غربية والدنيا ريشة فى هوا

10/9/2023 2:35:16 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت عازفة الهارب ياسمين الحربي، حفلها الموسيقي المقام حاليا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعزف بعض المقطوعات الغربية، بالإضافة إلى عزف لحن "الدنيا ريشة في هوا" التي تفاعل معها الحضور.





صور من الحفل




ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقي أغاني الزمن الجميل والأغاني المعاصرة لكبار الموسيقيين، منهم: سيد درويش، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، جمال سلامة، هاني شنودة، كما أعدت ياسمين مفاجأة فى هذا الحفل وهى ظهور متميز لعازف الكولة الكبير عبد الله حلمي.



يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979 والتحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية، بعد أن درست آلتى البيانو والعود، وفي عام 1999 بدأت رحلتها على آلة الهارب، حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.





ياسمين حربى




أسست ياسمين الحربي، فرقتها الموسيقية عام 2000 وفي فترة زمنية قصيرة أصبحت للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمه من أعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي أعادت صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب، بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية، وفي بداية عام 2004 قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة، وقامت بتوفيرها للخريجين الجدد من الكونسرفتوار لتساعدهم فى الحصول على فرصة عمل، وكانت مبادرة ناجحة ساعدت على انتشار آلة الهارب.



قدمت ياسمين الحربي العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية، وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين، منهم: محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاته داخل وخارج مصر، هذا إلى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية، وتقديرا لها
حرص العديد من وزراء دفاع الدول مثل: فرنسا، اليونان، العراق، لبنان، قبرص، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا وروسيا، على تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها.



شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية، منها الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية واليونان، حرصت على تقديم حفلات دورية لأهل جنوب مصر في المعابد وعلى ضفاف النيل في الأقصر وأسوان، وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الأوبرا الجديدة أكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الإدارية، قامت بإهداء السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في العيد الوطني عام زايد 2018، وأهدته لشرطة الفچيرة من على ضفاف النيل شكرا وعرفانا للجميل.







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