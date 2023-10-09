أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى بعد استئصال حنجرته فى حفل ياسمين الحربى

(MENAFN
- Youm7) حرصت الفنانة وعازفة الهارب ياسمين الحربي
على تقديم عازف الكولة عبد الله حلمي، وعرض مقطوعة من عزفه لأغنية "بلادي يا بلادي" عبر شاشة خلال الحفل المقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وشاركت ياسمين الحربي وفرقتها العزف بنفس الوقت.
وفاجأ عازف الكولة عبد الله حلمي الجمهور بالدخول على المسرح، واستقبله الحضور بتصفيق حاد لأكثر من دقيقة، ليتم عرض معزوفة له عبر الشاشة لأغنية يا "أعز من عيني" كنوع من المشاركة له فى الحفل.
بدأت عازفة الهارب ياسمين الحربي حفلها الموسيقي المقام حاليا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعزف بعض المقطوعات الغربية إضافة إلى عزف "الدنيا ريشة في هوا" التي تفاعل معها الحضور.
وكان عازف الكولة عبد الله حلمى قد خضع في مارس 2022، لعملية جراحية لاستئصال الحنجرة بعد إصابته بسرطان الحنجرة، واستعان بجهاز يدوي لمساعدته على النطق، ثم قام بتركيب جهاز في الحنجرة ليساعده على النطق وممارسة حياته بشكل طبيعى بعيداً عن العمل مرة أخرى.
ويعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، وكان عضوا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، وشارك أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.
أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى (1)
أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى (2)
أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى (3)
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