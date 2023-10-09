Monday, 09 October 2023 10:56 GMT

أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى بعد استئصال حنجرته فى حفل ياسمين الحربى

10/9/2023 2:35:15 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الفنانة وعازفة الهارب ياسمين الحربي
على تقديم عازف الكولة عبد الله حلمي، وعرض مقطوعة من عزفه لأغنية "بلادي يا بلادي" عبر شاشة خلال الحفل المقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وشاركت ياسمين الحربي وفرقتها العزف بنفس الوقت.



وفاجأ عازف الكولة عبد الله حلمي الجمهور بالدخول على المسرح، واستقبله الحضور بتصفيق حاد لأكثر من دقيقة، ليتم عرض معزوفة له عبر الشاشة لأغنية يا "أعز من عيني" كنوع من المشاركة له فى الحفل.







بدأت عازفة الهارب ياسمين الحربي حفلها الموسيقي المقام حاليا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعزف بعض المقطوعات الغربية إضافة إلى عزف "الدنيا ريشة في هوا" التي تفاعل معها الحضور.







وكان عازف الكولة عبد الله حلمى قد خضع في مارس 2022، لعملية جراحية لاستئصال الحنجرة بعد إصابته بسرطان الحنجرة، واستعان بجهاز يدوي لمساعدته على النطق، ثم قام بتركيب جهاز في الحنجرة ليساعده على النطق وممارسة حياته بشكل طبيعى بعيداً عن العمل مرة أخرى.



ويعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، وكان عضوا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، وشارك أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.





أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى (1)



أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى (2)



أول ظهور لعازف الكولة عبد الله حلمى (3)
















MENAFN09102023000132011024ID1107215653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث