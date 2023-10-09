ما أساسيات الملابس الشتوية؟.. 6 قطع لازم تكون فى دولابك

MENAFN - Youm7) عند تجهيز دولابك لفصل الشتاء، هناك عدة أساسيات منالملابس الشتويةيجب توفيرها لكي تحققي معادلة العملية والراحة والأناقة في الوقت نفسه. فالاحتفاظ بتلك القطع الأساسية في دولابك ستجعلك جاهزًا لمواجهة البرد والطقس الشتوي بأسلوب مريح ودافئ ولمعرفة تلك الأساسيات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "natalieyerger".

أساسيات لملابس الشتاء للحصول على طلة مميزة:معطف من الصوف:

على كل فتاة أن تحرص على الحصول على معطف شتوى من الصوف، الذى يتم استخدامه طوال فصل الشتاء، للحصول على طلة كلاسيكية أنيقة، ويمكن الحصول على معطف طويل ليكون متناسب مع الجينز والفساتين الشتوية وحتى الفستان متوسط الطول والبدلات، للشعور بالأناقة والجاذبية.



معطف

البلوزات:

في طقس الشتاء البارد تحرص الفتاة أن تشعر بالدفء طوال الوقت، مما يجعل البلوزة الصوفية هي الخيار الأمثل لها، مما يمنح للجسم الكثير من الدفء ويمنع البرد الشديد، مع الحرص أن تكون برقبة طويلة وأكمام، ويمكن ارتداء الياقة المدورة والسترة الصوفية، ويوجد أيضاً السترة الصوفية الكبيرة الفضفاضة، ويوجد العديد من الخيارات التي يمكن للفتاة أن تختار من بينها على حسب تفضيلها.



بلوزت صوفية

الأوشحة:

من الأمور الهامة التي على كل فتاة أن تحصل عليها هو أن تملك وشاح ليتم ارتدائه على الرقبة للشعور بالدفء مثل اختيار وشاح من الصوف، مع الحرص على الحصول على وشاح عالى الجودة ومتعد الأستخدامات، والتي يتناسب مع الملابس ليعطى طلة مختلفة كل مرة، مع اختيار لون محايد يتناسب مع جميع الملابس الشتوية التي يتم ارتدائها.



وشاح

القبعة الصغيرة:

تعتبر القبعة الصغيرة عملية بشكل كبير، لأنها تحافظ على دفء الرأس وتعطى مظهر أنيق، على الملابس الشتوية، ويمكن اختيار قبعة مزخرفة لمن يحب المظهر اللطيف، أو قبعة مضلعة أو من الكشمير لشكل متناسق وجميل.



قبعة

سترة منتفخة:

من المعروف أن في بعض الأيام يجب ارتداء سترة منتفخة للقيام بتدفئة

الجسم عندما يكون الجو بارد، ويمكن اختيار سترة مقاومة للماء، ويمكن ارتداء سترة رقيقة مبطنة على حسب رغبة الفتاة.



سترة منتفخة

هودينى:

في هذه الأيام نرى بعض الفتيات ترتدى الهودينى عند الخروج للشارع، وهذا لأن تلك الملابس تعطى المزيد من الراحة عن طريق ارتداء الهودينى أو السترة ذات القلنسوة، مع حذاء رياضى لأعطاء مظهر رياضى مميزة وعصرى بشكل كبير.





هودينى







