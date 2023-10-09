ما أساسيات الملابس الشتوية؟.. 6 قطع لازم تكون فى دولابك

(MENAFN
- Youm7) عند تجهيز دولابك لفصل الشتاء، هناك عدة أساسيات من
الملابس الشتوية
يجب توفيرها لكي تحققي معادلة العملية والراحة والأناقة في الوقت نفسه. فالاحتفاظ بتلك القطع الأساسية في دولابك ستجعلك جاهزًا لمواجهة البرد والطقس الشتوي بأسلوب مريح ودافئ ولمعرفة تلك الأساسيات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "natalieyerger".
أساسيات لملابس الشتاء للحصول على طلة مميزة:
معطف من الصوف:
على كل فتاة أن تحرص على الحصول على معطف شتوى من الصوف، الذى يتم استخدامه طوال فصل الشتاء، للحصول على طلة كلاسيكية أنيقة، ويمكن الحصول على معطف طويل ليكون متناسب مع الجينز والفساتين الشتوية وحتى الفستان متوسط الطول والبدلات، للشعور بالأناقة والجاذبية.
معطف
البلوزات:
في طقس الشتاء البارد تحرص الفتاة أن تشعر بالدفء طوال الوقت، مما يجعل البلوزة الصوفية هي الخيار الأمثل لها، مما يمنح للجسم الكثير من الدفء ويمنع البرد الشديد، مع الحرص أن تكون برقبة طويلة وأكمام، ويمكن ارتداء الياقة المدورة والسترة الصوفية، ويوجد أيضاً السترة الصوفية الكبيرة الفضفاضة، ويوجد العديد من الخيارات التي يمكن للفتاة أن تختار من بينها على حسب تفضيلها.
بلوزت صوفية
الأوشحة:
من الأمور الهامة التي على كل فتاة أن تحصل عليها هو أن تملك وشاح ليتم ارتدائه على الرقبة للشعور بالدفء مثل اختيار وشاح من الصوف، مع الحرص على الحصول على وشاح عالى الجودة ومتعد الأستخدامات، والتي يتناسب مع الملابس ليعطى طلة مختلفة كل مرة، مع اختيار لون محايد يتناسب مع جميع الملابس الشتوية التي يتم ارتدائها.
وشاح
القبعة الصغيرة:
تعتبر القبعة الصغيرة عملية بشكل كبير، لأنها تحافظ على دفء الرأس وتعطى مظهر أنيق، على الملابس الشتوية، ويمكن اختيار قبعة مزخرفة لمن يحب المظهر اللطيف، أو قبعة مضلعة أو من الكشمير لشكل متناسق وجميل.
قبعة
سترة منتفخة:
من المعروف أن في بعض الأيام يجب ارتداء سترة منتفخة للقيام بتدفئة
الجسم عندما يكون الجو بارد، ويمكن اختيار سترة مقاومة للماء، ويمكن ارتداء سترة رقيقة مبطنة على حسب رغبة الفتاة.
سترة منتفخة
هودينى:
في هذه الأيام نرى بعض الفتيات ترتدى الهودينى عند الخروج للشارع، وهذا لأن تلك الملابس تعطى المزيد من الراحة عن طريق ارتداء الهودينى أو السترة ذات القلنسوة، مع حذاء رياضى لأعطاء مظهر رياضى مميزة وعصرى بشكل كبير.
هودينى
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