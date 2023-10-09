من مواليد برج الميزان.. على حسب برجك اعرف أغنية شيرين المعبرة عنك

MENAFN - Youm7) تقع الشمس هذه الفترة في برج الميزان، وهو ما يجعل باقي مواليد الأبراج متأثرين ببعض صفاتهم، من هدوء الشخصية والتعقل والنجاح وحيوية الأداء في حياتهم عموماً، كما لهم أسلوب خاص في معاملاتهم اليومية، فتجدهم صباحاً في منتهى النشاط في العمل، ومساءً في جلسة مع الأصدقاء مليئة بالضحك والفكاهة، وفي الليل مع الأسرة أو شريك الحياة في جلسة من المودة والحب، ولأن النجمة شيرين عبد الوهاب من مواليد برج الميزا ، يستعرض "اليوم السابع" مجموعة من أغانيها التي تناسب كل شخص حسب برجه.

اغاني شيرين عبد الوهاب برج الحوت.. الوتر الحساس

يتمتع برج الحوت بامتلاكه شخصية حساسة للغاية، يتأثر من أي كلمة، خاصة الثناء والتقدير، لذا لكي تمتلك قلبه عليك العمل على هذا الوتر، ومن أغاني النجمة شيرين عبد الوهاب التي تناسب مواليد برج الحوت هي أغنية "الوتر الحساس".

برج الدلو.. يا ليالي

أما مواليد برج الدلو لهم طبيعة مميزة ومختلفة في شخصيتهم، فصاحب برج الدلو يريد دائماً احبائه بجانبه، يحب أن يودهم ويراهم دائماً في حالة أفضل، كما أنه طوال الوقت يحاول أخبارهم مدى حبه لهم واشتياقه لهم، ومن أغاني شيرين عبد الوهاب التي تناسب مواليد برج الدلو هي أغنية "يا ليالي".

برج العذراء.. بكلمة منك

على قدر ما شخصية برج العذراء واضحة، إلا أنه يريد دائماً سماع الكلمات الرومانسية ممن يحب، الاهتمام والتقدير يفرقون معه بشكل كبير، كما أنه يتحول في لحظة من شخصية عملية للغاية إلى شخصية رومانسية محبة لشريك الحياة، فأغنية "بكلمة منك" هي من أكثر الأغنيات المناسبة له.

شيرين عبد الوهاب برج الأسد.. الكدابين

يكره برج الأسد الكذب والخداع، يحب أن يعامله الجميع بشكل متميز، الأمر الذي يجعله ينتقي كل من يتعامل معهم، وبالرغم من قوته وحدة طباعه إلا أن الأسد لديه قلب كبير حساس، الأمر الذي يجعله يغضب إذا وجد أحدهم يكذب عليه، والأغنية المناسبة له هي "الكدابين"

برج السرطان.. على بالي

دائماً ما يشتاق برج السرطان للماضي، لديه حنين لكل شيء ارتبط به، سواء أشخاص أو أماكن أو حتى فيلماً أو غنوة ترجعه إلى فترة يعتبرها من أحلى فترات حياته، لذا يحب برج السرطان الأستماع لغنوة "على بالي" للنجمة شيرين عبد الوهاب، الغنوة التي تعيد إليه الذكريات.

برج العقرب.. لسة في الأيام أمل

لدى برج العقرب الكثير من الأمل، نظرة إيجابية طوال الوقت وفي أصعب الظروف، الأمر الذي يجعله محدد خطواته وصانع طريق له يعلم جيداً كيف يسير فيه، والغنوة المناسبة لمولود برج العقرب من أغاني المطربة شيرين هي أغنية "لسه في الأيام أمل" الجملة التي تتكرر في عقله.

شيرين عبدالوهاب برج القوس.. بحبك من زمان

على الرغم من وضوح برج القوس، إلا أنه على الصعيد العاطفي قد يتكاسل أو يخاف من مواجهة الطرف الأخر، يمكن أن يحاول الأهتمام به بشكل مضاعف لكي يشعر به، أو يصنع الحجج التي تجعل الطرف الآخر يشعر بحبه وبمشاعره الحقيقية له، فالغنوة المناسبة له هي "بحبك من زمان".

برج الجوزاء.. كتير بنعشق

"في عشق بيستنانا، وعشق بنستناه، وعشق بينسينا العشق إللي عشقناه"، حالة هذه الغنوة تشبة مشاعر برج الجوزاء، لديه الكثير من الانفعالات، لكنه محب ويعشق حالة الحب، لكنه قد يدخل في حالة حب جديدة ويتذكر الماضي وتفاصيله، ويمكن ان تتغير الحياة العاطفية له في غمضة عين نتيجة تردده في بعض الأوقات، لكنه عند إيجاد الحب الحقيقي يظل بجانبه طول العمر رافعين شعار "كتير بنعشق".

برج الجدي.. مشاعر

"مشاعر" هي الغنوة الخاصة بالنجمة شيرين عبد الوهاب والتي تناسب مولود برج الجدي، مشاعره المحيرة بسبب صمته في غالبية الوقت، بالرغم من احتياجه للحب لكنه يفضل الوحدة في الكثير من الأحيان، الأمر الذي يجعله يقول بينه وبين نفسه "يا دي المشاعر".

شيرين برج الحمل.. بطمنك

مولود برج الحمل من أكثر الأشخاص الذي تشعرك بالاطمئنان والألفة، حتى مع الأشخاص الغير مقربين منهم، فما بالك بالحبيب وشريك الحياة، لذا الغنوة المناسبة له هي أغنية "بطمنك".

برج الثور.. كتر خيري

برج الثور له شخصية جادة، بالرغم من الابتسامة التي لا تفارقه، لكنه وقت الجد جد، يقدر دائماً ما يفعل من أجله، وكذلك يعلم جيداً ما يقدم للطرف الآخر، ولا يقبل بأقل مما يستحق، "كتر خيري" هي الغنوة المناسبة له خاصة في هذه الفترة.

برج الميزان.. بياعين الصبر

أما عن مواليد برج الميزان الشخصية الحالمة الجادة التي تجمع مزيج مميز بين الجدية والمرح، فأغنية "بياعين الصبر" أكثر الأغاني المناسبة له، فهو من أكثر الشخصيات التي تصبر وتنتظر حتى تأتي الأيام بالخير، ودائماً ما يكون ظنهم في محله والحياة تتحول للأفضل معهم طوال الوقت ودون تدخل منهم.

