من مواليد برج الميزان.. على حسب برجك اعرف أغنية شيرين المعبرة عنك

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- Youm7) تقع الشمس هذه الفترة في برج الميزان، وهو ما يجعل باقي مواليد الأبراج متأثرين ببعض صفاتهم، من هدوء الشخصية والتعقل والنجاح وحيوية الأداء في حياتهم عموماً، كما لهم أسلوب خاص في معاملاتهم اليومية، فتجدهم صباحاً في منتهى النشاط في العمل، ومساءً في جلسة مع الأصدقاء مليئة بالضحك والفكاهة، وفي الليل مع الأسرة أو شريك الحياة في جلسة من المودة والحب، ولأن النجمة شيرين عبد الوهاب من مواليد برج الميزا ، يستعرض "اليوم السابع" مجموعة من أغانيها التي تناسب كل شخص حسب برجه.
اغاني شيرين عبد الوهاب برج الحوت.. الوتر الحساس
يتمتع برج الحوت بامتلاكه شخصية حساسة للغاية، يتأثر من أي كلمة، خاصة الثناء والتقدير، لذا لكي تمتلك قلبه عليك العمل على هذا الوتر، ومن أغاني النجمة شيرين عبد الوهاب التي تناسب مواليد برج الحوت هي أغنية "الوتر الحساس".
برج الدلو.. يا ليالي
أما مواليد برج الدلو لهم طبيعة مميزة ومختلفة في شخصيتهم، فصاحب برج الدلو يريد دائماً احبائه بجانبه، يحب أن يودهم ويراهم دائماً في حالة أفضل، كما أنه طوال الوقت يحاول أخبارهم مدى حبه لهم واشتياقه لهم، ومن أغاني شيرين عبد الوهاب التي تناسب مواليد برج الدلو هي أغنية "يا ليالي".
برج العذراء.. بكلمة منك
على قدر ما شخصية برج العذراء واضحة، إلا أنه يريد دائماً سماع الكلمات الرومانسية ممن يحب، الاهتمام والتقدير يفرقون معه بشكل كبير، كما أنه يتحول في لحظة من شخصية عملية للغاية إلى شخصية رومانسية محبة لشريك الحياة، فأغنية "بكلمة منك" هي من أكثر الأغنيات المناسبة له.
شيرين عبد الوهاب برج الأسد.. الكدابين
يكره برج الأسد الكذب والخداع، يحب أن يعامله الجميع بشكل متميز، الأمر الذي يجعله ينتقي كل من يتعامل معهم، وبالرغم من قوته وحدة طباعه إلا أن الأسد لديه قلب كبير حساس، الأمر الذي يجعله يغضب إذا وجد أحدهم يكذب عليه، والأغنية المناسبة له هي "الكدابين"
برج السرطان.. على بالي
دائماً ما يشتاق برج السرطان للماضي، لديه حنين لكل شيء ارتبط به، سواء أشخاص أو أماكن أو حتى فيلماً أو غنوة ترجعه إلى فترة يعتبرها من أحلى فترات حياته، لذا يحب برج السرطان الأستماع لغنوة "على بالي" للنجمة شيرين عبد الوهاب، الغنوة التي تعيد إليه الذكريات.
برج العقرب.. لسة في الأيام أمل
لدى برج العقرب الكثير من الأمل، نظرة إيجابية طوال الوقت وفي أصعب الظروف، الأمر الذي يجعله محدد خطواته وصانع طريق له يعلم جيداً كيف يسير فيه، والغنوة المناسبة لمولود برج العقرب من أغاني المطربة شيرين هي أغنية "لسه في الأيام أمل" الجملة التي تتكرر في عقله.
شيرين عبدالوهاب برج القوس.. بحبك من زمان
على الرغم من وضوح برج القوس، إلا أنه على الصعيد العاطفي قد يتكاسل أو يخاف من مواجهة الطرف الأخر، يمكن أن يحاول الأهتمام به بشكل مضاعف لكي يشعر به، أو يصنع الحجج التي تجعل الطرف الآخر يشعر بحبه وبمشاعره الحقيقية له، فالغنوة المناسبة له هي "بحبك من زمان".
برج الجوزاء.. كتير بنعشق
"في عشق بيستنانا، وعشق بنستناه، وعشق بينسينا العشق إللي عشقناه"، حالة هذه الغنوة تشبة مشاعر برج الجوزاء، لديه الكثير من الانفعالات، لكنه محب ويعشق حالة الحب، لكنه قد يدخل في حالة حب جديدة ويتذكر الماضي وتفاصيله، ويمكن ان تتغير الحياة العاطفية له في غمضة عين نتيجة تردده في بعض الأوقات، لكنه عند إيجاد الحب الحقيقي يظل بجانبه طول العمر رافعين شعار "كتير بنعشق".
برج الجدي.. مشاعر
"مشاعر" هي الغنوة الخاصة بالنجمة شيرين عبد الوهاب والتي تناسب مولود برج الجدي، مشاعره المحيرة بسبب صمته في غالبية الوقت، بالرغم من احتياجه للحب لكنه يفضل الوحدة في الكثير من الأحيان، الأمر الذي يجعله يقول بينه وبين نفسه "يا دي المشاعر".
شيرين برج الحمل.. بطمنك
مولود برج الحمل من أكثر الأشخاص الذي تشعرك بالاطمئنان والألفة، حتى مع الأشخاص الغير مقربين منهم، فما بالك بالحبيب وشريك الحياة، لذا الغنوة المناسبة له هي أغنية "بطمنك".
برج الثور.. كتر خيري
برج الثور له شخصية جادة، بالرغم من الابتسامة التي لا تفارقه، لكنه وقت الجد جد، يقدر دائماً ما يفعل من أجله، وكذلك يعلم جيداً ما يقدم للطرف الآخر، ولا يقبل بأقل مما يستحق، "كتر خيري" هي الغنوة المناسبة له خاصة في هذه الفترة.
برج الميزان.. بياعين الصبر
أما عن مواليد برج الميزان الشخصية الحالمة الجادة التي تجمع مزيج مميز بين الجدية والمرح، فأغنية "بياعين الصبر" أكثر الأغاني المناسبة له، فهو من أكثر الشخصيات التي تصبر وتنتظر حتى تأتي الأيام بالخير، ودائماً ما يكون ظنهم في محله والحياة تتحول للأفضل معهم طوال الوقت ودون تدخل منهم.
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