5 عادات غير متوقعة تهدد علاقتك الزوجية.. الاستحواذ على الريموت أبرزها

(MENAFN
- Youm7) من الشائع أن تكون أسباب الانفصال عن شريك الحياة هي الخيانة أو العنف، وما يشبهها من سلوكيات كثيرة تمثل سلوكا كارثيا بالنسبة لغالبية الناس، ولكن هناك بعض السلوكيات غير المتوقعة التي تتسبب في تهديد الحياة الزوجية وفقًا لموقع yourtango الأمريكي للعلاقات والذي أشار إلى دراسة أجرتها شركة أبحاث بريطانية في 2013، ووجدت أن 55% من النساء قد يتركن أزواجهن من أجل عادات صغيرة مزعجة
ونستعرضها في هذا التقرير.
ثنائي غاضب
أسباب تهدد العلاقة الزوجية: التدخين:
يعد التدخين
أحد العوامل المؤثرة والسلوكيات الكبيرة التي تؤثرعلى الأشخاص قبل الدخول في علاقات فقد يقابل بالرفض، أيضًا هوأحد أكبرالمشكلات بالنسبة للأشخاص الذين لديهم علاقات بالفعل، قد يتسبب في حدوث مشكلات كبيرة تهدد العلاقة الزوجية بسبب أضراره التي لا تعد ولا تحصى فقد أجاب 64% من المشاركين في البحث من الجنسين أنهم يرفضون رائحتها
وأنها سبب كاف للانفصال.
يرفض الاستمتاع:
جاء عدم الإنصات والاستماع في المرتبة الثانية بعد التدخين في الأسباب والعادات السلبية التي يمكن أن تهدم العلاقة الزوجية.
سوء إدارة الأموال:
قال 22% من المشاركين إن سوء إدارة الأموال هو سبب كاف لإنهاء العلاقة الزوجية، أو عدم بدء العلاقة من الأساس وخلافاً للاعتقاد السائد، فإن النساء لا يبحثن عن المتفاخرين بالأموال لإثبات كرمهم؛ لأن الطريقة التي تتعامل بها مع أموالك تخبرنا كثيرًا عن مدى قدرتك على ضبط النفس، وكيف تتعامل مع الأشياء الأخرى في حياتك، بالإضافة إلى ذلك، هناك أبحاث تدعم ذلك: إن المدخرين للأموال هم في الواقع أكثر جاذبية من المنفقين.
الكسل:
قال 19% من المشاركين في الاستطلاع إن كسل الشريك يدفعهم لإنهاء العلاقة خاصة إذا كان هذا يمتد إلى الافتقار إلى الطموح والحافز في مختلف مجالات الحياة.
الاستحواذ على الريموت:
بالنسبة لـ 15% من الأشخاص، فإن الاستحواذ على ريموت التلفزيون هي العادة الأكثر إزعاجًا لشريكهم.
خلاف
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