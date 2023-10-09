5 عادات غير متوقعة تهدد علاقتك الزوجية.. الاستحواذ على الريموت أبرزها

MENAFN - Youm7) من الشائع أن تكون أسباب الانفصال عن شريك الحياة هي الخيانة أو العنف، وما يشبهها من سلوكيات كثيرة تمثل سلوكا كارثيا بالنسبة لغالبية الناس، ولكن هناك بعض السلوكيات غير المتوقعة التي تتسبب في تهديد الحياة الزوجية وفقًا لموقع yourtango الأمريكي للعلاقات والذي أشار إلى دراسة أجرتها شركة أبحاث بريطانية في 2013، ووجدت أن 55% من النساء قد يتركن أزواجهن من أجل عادات صغيرة مزعجةونستعرضها في هذا التقرير.

ثنائي غاضب





أسباب تهدد العلاقة الزوجية: التدخين:

يعد التدخين

أحد العوامل المؤثرة والسلوكيات الكبيرة التي تؤثرعلى الأشخاص قبل الدخول في علاقات فقد يقابل بالرفض، أيضًا هوأحد أكبرالمشكلات بالنسبة للأشخاص الذين لديهم علاقات بالفعل، قد يتسبب في حدوث مشكلات كبيرة تهدد العلاقة الزوجية بسبب أضراره التي لا تعد ولا تحصى فقد أجاب 64% من المشاركين في البحث من الجنسين أنهم يرفضون رائحتها

وأنها سبب كاف للانفصال.

يرفض الاستمتاع:

جاء عدم الإنصات والاستماع في المرتبة الثانية بعد التدخين في الأسباب والعادات السلبية التي يمكن أن تهدم العلاقة الزوجية.



سوء إدارة الأموال:

قال 22% من المشاركين إن سوء إدارة الأموال هو سبب كاف لإنهاء العلاقة الزوجية، أو عدم بدء العلاقة من الأساس وخلافاً للاعتقاد السائد، فإن النساء لا يبحثن عن المتفاخرين بالأموال لإثبات كرمهم؛ لأن الطريقة التي تتعامل بها مع أموالك تخبرنا كثيرًا عن مدى قدرتك على ضبط النفس، وكيف تتعامل مع الأشياء الأخرى في حياتك، بالإضافة إلى ذلك، هناك أبحاث تدعم ذلك: إن المدخرين للأموال هم في الواقع أكثر جاذبية من المنفقين.

الكسل:

قال 19% من المشاركين في الاستطلاع إن كسل الشريك يدفعهم لإنهاء العلاقة خاصة إذا كان هذا يمتد إلى الافتقار إلى الطموح والحافز في مختلف مجالات الحياة.



الاستحواذ على الريموت:

بالنسبة لـ 15% من الأشخاص، فإن الاستحواذ على ريموت التلفزيون هي العادة الأكثر إزعاجًا لشريكهم.



خلاف







