أفكار لدمج استايل الديكور الرومانى فى منزلك بشكل عصرى

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الكثير من الناس روما واحدة من أجمل المدن في العالم؛ لأنها تفتخر بالهندسة المعمارية المذهلة والمنحوتات واللوحات القديمة وعصر النهضة وغير ذلك الكثير، وعندما تفكر في روما، قد تتخيل مزيجًا من الدعامات الأنيقة والألوان الجريئة والجمال المتغير الذي يصعب العثور عليه في أي مكان آخر. إذا كنت ترغب في استحضار هذا المستوى من الجمال إلى
ديكور
مسكنك، فستحتاج إلى بعض الأفكار القوية للديكور المنزلي، نستعرض أبرزها وفقاً لموقع "architectureartdesigns".
أفكار لديكور المنزل من الطراز الرومانى القديم:
الساحات الداخلية المركزية:
في المنزل الروماني القديمة كان توجد سمات معمارية رئيسية مثل وجود فناء مركزى أو فناء مفتوح أو حديقة يمكن الوصول إليها عن طريق أبواب متعددة، وبها الكثير من النباتات المختلفة، ويمكن وضع المزيد من النباتات المختلفة في المنزل، مع إضافة الضوء الطبيعى بالداخل.
الساحات الداخلية
الأعمدة:
لا شيء أفضل من الأعمدة المستوحاة من الطراز الإغريقى القديم، لوضع لمسة رومانية على ديكور بيتك، والأعمدة تخلق شعورًا بالفخامة سواء في الشرفة أو خارج الباب الأمامى، أو لغرفة المعيشة الخاصة، للشعور بالطراز القديم.
الأعمدة
الجدران:
يمكن عمل تصميم بسيط للمنزل مثل الطراز الرومانى، مثل أن تكون الجدران مبنية من الخرسانة لإعطاء المزيد من الاهتمام البصرى، ويمكن طلاء الجدران بلوحات جدارية فن رائع، ويمكن الحصول على لوحة جدارية لحائط مميز، عن طريق وضع لوحة جدارية بألوان مميزة، للحصول على شكل مشرق.
الجدران
الأشكال الهندسية:
يعرف الطراز الرومانى بالأشكال الهندسية اليونانية، والذى يعطى جمال للمكان بشكل مدهش، ووجود التماثيل المبهرة التي بها الكثير من الجمال والنعومة الزائدة، ويمكن إضافة تلك الأشكال من خلال البلاط واختيار سجاد مميز به نقوش وبعض من الأثاث الذى به لمسة عتيقة.
التماثيل النصفية والتماثيل الكاملة:
يمكنك إضافة المنحوتات الرائعة، سواء كانت التماثيل النصفية أو الكاملة، لمنح شعور المباني والمنازل الرومانية القديمة، فيمكن وضع تمثال نصفى على خزانة الكتب أو في المكتب أو التمثال الكامل في الحديقة لجعل المكان فخما وبه طلة غريبة وعبق التاريخ.
تماثيل
MENAFN09102023000132011024ID1107215648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.