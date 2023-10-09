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أفكار لدمج استايل الديكور الرومانى فى منزلك بشكل عصرى

10/9/2023 2:35:12 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الكثير من الناس روما واحدة من أجمل المدن في العالم؛ لأنها تفتخر بالهندسة المعمارية المذهلة والمنحوتات واللوحات القديمة وعصر النهضة وغير ذلك الكثير، وعندما تفكر في روما، قد تتخيل مزيجًا من الدعامات الأنيقة والألوان الجريئة والجمال المتغير الذي يصعب العثور عليه في أي مكان آخر. إذا كنت ترغب في استحضار هذا المستوى من الجمال إلى
ديكور
مسكنك، فستحتاج إلى بعض الأفكار القوية للديكور المنزلي، نستعرض أبرزها وفقاً لموقع "architectureartdesigns".

أفكار لديكور المنزل من الطراز الرومانى القديم:

الساحات الداخلية المركزية:

في المنزل الروماني القديمة كان توجد سمات معمارية رئيسية مثل وجود فناء مركزى أو فناء مفتوح أو حديقة يمكن الوصول إليها عن طريق أبواب متعددة، وبها الكثير من النباتات المختلفة، ويمكن وضع المزيد من النباتات المختلفة في المنزل، مع إضافة الضوء الطبيعى بالداخل.


الساحات الداخلية

الأعمدة:

لا شيء أفضل من الأعمدة المستوحاة من الطراز الإغريقى القديم، لوضع لمسة رومانية على ديكور بيتك، والأعمدة تخلق شعورًا بالفخامة سواء في الشرفة أو خارج الباب الأمامى، أو لغرفة المعيشة الخاصة، للشعور بالطراز القديم.


الأعمدة

الجدران:

يمكن عمل تصميم بسيط للمنزل مثل الطراز الرومانى، مثل أن تكون الجدران مبنية من الخرسانة لإعطاء المزيد من الاهتمام البصرى، ويمكن طلاء الجدران بلوحات جدارية فن رائع، ويمكن الحصول على لوحة جدارية لحائط مميز، عن طريق وضع لوحة جدارية بألوان مميزة، للحصول على شكل مشرق.


الجدران

الأشكال الهندسية:

يعرف الطراز الرومانى بالأشكال الهندسية اليونانية، والذى يعطى جمال للمكان بشكل مدهش، ووجود التماثيل المبهرة التي بها الكثير من الجمال والنعومة الزائدة، ويمكن إضافة تلك الأشكال من خلال البلاط واختيار سجاد مميز به نقوش وبعض من الأثاث الذى به لمسة عتيقة.


التماثيل النصفية والتماثيل الكاملة:

يمكنك إضافة المنحوتات الرائعة، سواء كانت التماثيل النصفية أو الكاملة، لمنح شعور المباني والمنازل الرومانية القديمة، فيمكن وضع تمثال نصفى على خزانة الكتب أو في المكتب أو التمثال الكامل في الحديقة لجعل المكان فخما وبه طلة غريبة وعبق التاريخ.


تماثيل



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