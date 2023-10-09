دهانات الجزيرة الراعي الرئيسي لـ DSS 23 لجيل جديد من المصممين المبدعين

MENAFN - Youm7) تعاون Studio34 مع دهانات الجزيرة كالراعي الرئيسي لها في DSS 23 لكونها الرائد والملهم الأول للطلاب في تخصصات التصميم المختلفة

تفخر دهانات الجزيرة، الرائدة في مجال الدهانات، باعتبارها الراعي الرئيسي والمشارك الفعال في DSS 23، وهي مدرسة صيفية للتصميم عبر الإنترنت حيث يعد هذا الحدث الصيفي على الإنترنت المنظم من قبل Studio 34 فرصة لتمكين الطلاب وتقديم مسارات متخصصة في مجالات التصميم الفنية المختلفة مثل الكلية الفنية، الكلية المعمارية، وكلية التشطيبات الداخلية.

(Technical School, Architectural School, and Interior Finishes School.)





استمر الحدث من شهر يوليو إلى سبتمبر، وانتهى بحدث نهائي رائع أقيم بجامعة كوفنتري في مصر أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2023.





باعتبارها الراعي الرئيسي، لم تكن دهانات الجزيرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم فحسب، ولكن ساهمت أيضًا في البرنامج من خلال مشاركة ثلاثًة من مستشاريها التقنيين الكرام: المهندس. نورس الريماوي، والمهندسة. رحاب بودياب، والمهندس. ياسر محسن.









تشجيع التميز التقني:

شاركت دهانات الجزيرة في المسار التقني لـ DSS 23، مما عزّز فرص الطلاب في استكشاف وتطوير مهاراتهم في مجالات مثيرة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مدرسة التكنولوجيا Tech School AI في الهندسة المعمارية، وتقنية السحابة الإنشائية وتطبيقات GIS، المسح الليزري،AR/VR ، والبرمجة في الهندسة المعمارية والتصنيع الرقمي.





وقد شارك المهندس. نورس الريماوي، المعروف في هذا المجال، مع الطلاب في تقديم المعرفة العملية والرؤى الصناعية اللازمة.

والتي ساعدت جلساته الطلاب في فهم التكنولوجيا المستقبلية المهمة وتطبيقاتها في صناعة الهندسة والإنشاء.





رعاية المواهب المعمارية:

زاد الحضور الهندسي في DSS 23 من عدد الجلسات المثيرة، بما في ذلك تطوير المفاهيم، والتفكير التحليلي، ورسومات الهندسة المعمارية، وتصميم المناظر الطبيعية، وتصوير الهندسة المعمارية. عززت رعاية دهانات الجزيرة للحدث، ومشاركة المهندس. رحاب بودياب خبرته في هذا المجال، وشجع المهندس المبدع الفريق الناشئ في المستقبل على التفكير بشكل حاسم وتطوير حلولهم الإبداعية.

وقد أظهرت جلسات المهندس بودياب أهمية التصور المعماري، ودور تصميم المناظر الطبيعية في إنشاء مساحات شاملة، وأهمية التصوير في التقاط تفاصيل المنظور المعماري.





مهارات التصميم الداخلي:

أتاح مسار التصميم الداخلي لـ DSS 23 للطلاب الفرصة لاستكشاف جوانب مختلفة من التصميم الداخلي، بدايًة من تصميم المنتجات وتصميم الأثاث إلى تصميم الديكورات والتشطيبات والإنتهاء من الإنشائات ومواد القراءة الهندسية والإدارة.





أتاح تعاون دهانات الجزيرة مع الحدث للمهندس. ياسر محسن بمشاركة خبرته المعرفية وإثارة شغف طلاب التصميم الداخلي.

تناولت جلسات المهندس. محسن تفاصيل إنشاء تصميمات داخلية جذابة، مؤكدًا أثر المواد وإدارة المشروع في النتائج الناجحة للتصميم.





المنصات التفاعلية المشاركة:

استخدمت دهانات الجزيرة منصات التعاون الداخلية في DSS 23 للتواصل مع الطلاب والمهنيين في الصناعة على مستوى أعمق.





شارك كل من المهندس. نورس الريماوي، والمهندس. رحاب بودياب، والمهندس. ياسر محسن في النقاشات العامة وجلسات الأسئلة والأجوبة وورش العمل، لتزويد الطلاب برؤى وإرشادات هامة وقيمة.





وقد أتاح للطلاب التفاعل مباشرة مع مستشاري دهانات الجزيرة التقنيين، مما سمح لهم باكتساب فهم شامل للصناعة وتطبيق معارفهم الجديدة بشكل فعّال.





شجعت رعاية دهانات الجزيرة لـ DSS 23 من خلال Studio 34 الجيل الجديد من المبدعين في مجال التصميم وقدمت الإلهام للأجيال القادمة من المصممين.

ومن خلال مشاركة مستشاريها التقنيين، خدمت الشركة الطلاب في المسارات التعليمية للمدارس التقنية والمدارس المهنية والنهدسة المعمارية والتفاصيل الداخلية للتصميم، وذلك بتزويدهم بالإرشادات وتبادل خبرات الصناعة.

ومن خلال الإستفادة من معرفتها الواسعة في الصناعة وبصفتها العلامة التجارية الرائدة في صناعة الدهانات، ساهمت دهانات الجزيرة بنشاط في تطوير مهارات الطلاب في مجالات التصميم المختلفة.

تواصل دهانات الجزيرة بيان التزامها بتعزيز الإبتكار والإبداع والتميز التقني في مجال التصميم، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل مستقبلٍ أفضل للصناعة بأكملها.









دهانات الجزيرة الراعي الرئيسي لـ DSS 23 (1)





دهانات الجزيرة الراعي الرئيسي لـ DSS 23 (2)







