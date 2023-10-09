اتحاد المستثمرات العرب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء

MENAFN - Youm7) يعقد اتحاد المستثمرات العرب ، مؤتمراً صحفياً، غدا الثلاثاء عند الساعة السادسة مساءً، وذلك فى أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى والذى يحمل عنوان "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات "، والذى يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشرم الشيخ.



يشارك فى المؤتمر عدداً من الدول العربية والإفريقية والأوروبية لبحث آليات تحقيق شراكات وإقامة مشروعات استثمارية، والتأكيد على أهمية التعاون العربي الإفريقي فى ظل التحديات الراهنة التى يمر بها دول العالم، من أحداث معقدة.

كما يبرز المؤتمر دور اتحاد المستثمرات العرب فى تفعيل التعاون المنشود، والقدرة على التواصل والتعاون.

وتشارك شركة إستادات الوطنية

للاستثمار الرياضي في المؤتمر، باعتبارها شريك وراعي للمؤتمر لخبرتها ونجاحاتها الكبيرة في السنوات الأخيرة، لتنظيم المؤتمرات الكبرى، وتنظيم فعاليات رياضية وإدارة أندية لطرح إستراتيجيتها وشرح قصة نجاحها في مجال الاستثمار الرياضي لدعم وإفادة الدول الإفريقية والعربية المشاركة.





