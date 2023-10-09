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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 9-10-2023

10/9/2023 2:35:08 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9-10-2023.



إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 448 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.89%، والعرب على 11.06%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.4 مليون جنيه، 521.3 ألف جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 19409 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 23178 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8124 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3611 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 5289 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1401 نقطة.



وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 65.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.66%.



- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.



- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.



- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.546 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.48%.



- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.01%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.78%.



- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.558 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.



- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 6.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.



- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 41.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.



- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 138.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.78%.











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