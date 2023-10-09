عمرها 147 عاما.. ترميم مخطوطة رواية مارك توين مغامرات توم سوير

MENAFN - Youm7) رمم خبراء أمريكيون مخطوطة الكاتب الأمريكى المعروف مارك توين الأصلية المكتوبة بخط اليد والتي يبلغ عمرها 147 عامًا لـ“مغامرات توم سوير” وقد أقيم حفل بهذه المناسبة في الموقع التاريخي بمسقط رأس مارك توين فى ولاية ميسورى.

وقام مختبر الحفظ، وهو جزء من أرشيفات الدولة، وهو قسم داخل مكتب وزير الخارجية، بإصلاح المخطوطة التاريخية مؤخرًا، وأعادها إلى مسقط رأس مارك توين لعرضها حيث قام حراس مكتب وزير خارجية ولاية ميسوري الأمريكية بإصلاح كنز الولاية هذا دون مقابل وظلت المخطوطة في غرفة الأرشيف في حديقة ولاية ميسوري، في انتظار كشف النقاب عنها.

وقال مدير متنزهات ولاية ميسوري وفقا لصحيفة ميسورى نيوز: "كنا محظوظين بما فيه الكفاية لإجراء الترميم، هذه الحالة الجديدة للمخطوطة يمكن التحكم فيها بدرجة الحرارة والضوء والرطوبة إلى حد أكبر بكثير، مما سيساعد على إطالة عمر المخطوطة".





تم وضع مخطوطة "مغامرات توم سوير"، التي كُتبت عام 1876، في الموقع التاريخي بموجب قانون خاص صادر عن الهيئة التشريعية لولاية ميسوري عندما افتتح المتحف في عام 1960، ويتم عرضها منذ ذلك الحين، وبعد أخذ بعض الدورات التدريبية في الحفاظ على المتحف، أصبح أعضاء فريق الحديقة في الموقع التاريخي قلقين بشأن التأثير طويل المدى الذي تحدثه الإضاءة الاصطناعية على المخطوطة وكان الحافظ الرئيسي على هذا المشروع هو كايتلين كيز،وقالت جيني فيلبس، شريكتها في الترميم، إن ترميم الوثيقة يمكن أن يكون بنفس أهمية العمل المنجز للحفاظ على مثل هذه العناصر في المتحف.

وقالت جينى فيلبس: "إن الحفاظ على الوثيقة مهم جدًا أيضًا". وأضافت: "سواء كنا نتعامل معها كحاويات معلومات حيث نريد الحفاظ على الوثيقة لأننا نريد الحفاظ على المعلومات الموجودة فيها، أو كما هو الحال مع هذا، حيث تكون الوثيقة مهمة تاريخيًا في حد ذاتها".

وبعد الكشف عن المخطوطة، سُمح لأفراد الجمهور بمشاهدة الوثيقة التاريخية عن قرب.