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الأكاديمية السويدية تختتم موسم جوائز نوبل 2023.. صور

10/9/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Youm7) أنهت الأكاديمية السويدية، موسم جوائز نوبل 2023 ، الذى بدأ فى الثانى من أكتوبر، واستمر حتى التاسع من الشهر نفسه، بإعلان ستة جوائز عالمية، سنتعرف فى هذا التقرير، على الفائزين بها، وحيثيات منحهم الجائزة الشهيرة.

جائزة نوبل للطب 2023

منحت جائزة نوبل للطب لعام 2023 لكل من كاتالين كاريكو، ودرو وايزمان، وذلك لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة ضد كوفيد-19.


الفائزين بجائزة نوبل للطب 2023


جائزة نوبل للفيزياء 2023

منحت جائزة نوبل للفيزياء 2023 لكل من بيير أغوستينى وفيرينك كروسز وآن لولييه، وذلك "للطرق التجريبية التى تولد نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون فى المادة".


فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023


جائزة نوبل للكيمياء 2023

منحت جائزة نوبل للكيمياء 2023 لكل من الأمريكى من أصل تونسى مونجى جى باوندى، والأمريكى لويس إى بروس، والأمريكى من أصل روسى أليكسى إكيموف "لاكتشافهم وتركيبهم النقاط الكمومية".


الفائزون بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023


جائزة نوبل للأدب 2023

منحت جائزة نوبل للأدب 2023 للكاتب النرويجى جون فوس، الذى ينطق أيضا يون فوسيه، وذلك "لمسرحياته المبتكرة ونثره الذي يعطي صوتًا لما لا يمكن قوله".


جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023


جائزة نوبل للسلام 2023

منحت جائزة نوبل للسلام 2023 لـ نرجس محمدي، لنضالها لصالح قضايا المرأة وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.


نرجس محمدي الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2023


جائزة نوبل للاقتصاد 2023

منحت جائزة نوبل للاقتصاد 2023 إلى كلوديا جولدين "لتطوير فهمنا لنتائج سوق عمل المرأة، حيث قدمت أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون. ويكشف بحثها عن أسباب التغيير، فضلاً عن المصادر الرئيسية للفجوة المتبقية بين الجنسين.


كلوديا جولدين الفائزة بجائزة نوبل للاقتصاد 2023

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