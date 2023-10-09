الأكاديمية السويدية تختتم موسم جوائز نوبل 2023.. صور

(MENAFN
- Youm7) أنهت الأكاديمية السويدية، موسم جوائز نوبل 2023 ، الذى بدأ فى الثانى من أكتوبر، واستمر حتى التاسع من الشهر نفسه، بإعلان ستة جوائز عالمية، سنتعرف فى هذا التقرير، على الفائزين بها، وحيثيات منحهم الجائزة الشهيرة.
جائزة نوبل للطب 2023
منحت جائزة نوبل للطب لعام 2023 لكل من كاتالين كاريكو، ودرو وايزمان، وذلك لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة ضد كوفيد-19.
الفائزين بجائزة نوبل للطب 2023
جائزة نوبل للفيزياء 2023
منحت جائزة نوبل للفيزياء 2023 لكل من بيير أغوستينى وفيرينك كروسز وآن لولييه، وذلك "للطرق التجريبية التى تولد نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون فى المادة".
فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023
جائزة نوبل للكيمياء 2023
منحت جائزة نوبل للكيمياء 2023 لكل من الأمريكى من أصل تونسى مونجى جى باوندى، والأمريكى لويس إى بروس، والأمريكى من أصل روسى أليكسى إكيموف "لاكتشافهم وتركيبهم النقاط الكمومية".
الفائزون بجائزة نوبل فى الكيمياء 2023
جائزة نوبل للأدب 2023
منحت جائزة نوبل للأدب 2023 للكاتب النرويجى جون فوس، الذى ينطق أيضا يون فوسيه، وذلك "لمسرحياته المبتكرة ونثره الذي يعطي صوتًا لما لا يمكن قوله".
جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023
جائزة نوبل للسلام 2023
منحت جائزة نوبل للسلام 2023 لـ نرجس محمدي، لنضالها لصالح قضايا المرأة وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.
نرجس محمدي الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2023
جائزة نوبل للاقتصاد 2023
منحت جائزة نوبل للاقتصاد 2023 إلى كلوديا جولدين "لتطوير فهمنا لنتائج سوق عمل المرأة، حيث قدمت أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون. ويكشف بحثها عن أسباب التغيير، فضلاً عن المصادر الرئيسية للفجوة المتبقية بين الجنسين.
كلوديا جولدين الفائزة بجائزة نوبل للاقتصاد 2023
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