دار مزادات عالمية تعرض غطاء تابوت فرعونى.. شاهده واعرف ثمنه

(MENAFN
- Youm7) تستعد دار كريستيز ، للمزادات العالمية، لطرح مزادا ضخم لبيع مجموعة من الآثار من جميع أنحاء البحر المتوسط القديم والشرق الأدنى، وذلك يوم 18 أكتوبر الجارى، وتعود تلك القطع للثقافات اليونانية والرومانية والبيزنطية والمصرية والشرق الأدنى القديم، ويعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى.
تابوت المصرى
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، غطاء التابوت مطلي بالذهب والبرونز والحجر الجيرى والزجاج على الطراز المصرى، يرجع إلى العصر المتأخر "الأسرة الخامسة والعشرون، "747-656" قبل الميلاد، ويقدر ثمن غطاء التابوب ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه استرلينى.
كما يضم المزاد أيضا مسند رأس خشبي منقوش على الطراز المصري، يعود إلى المملكة الجديدة، في أوائل الأسرة الثامنة عشرة، يرجع تاريخه إلى حوالي 1550-1450 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى.
ويحتوى أيضا ذلك المزاد على مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت موجودة سابقًا في مجموعة الدكتور إيلي بوروفسكي (1913-2003)، وتشتمل هذه المجموعة على حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم على شكل جعران مع أمازون، وهو عمل أشار إليه الباحث السير جون بوردمان بأنه من أهم القطع الأثرية على العصور القديمة، تشمل المعالم البارزة التي سوف تعرض بالمزاد،
شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي، تتميز بصبغتها الواسعة.
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