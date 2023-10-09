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دار مزادات عالمية تعرض غطاء تابوت فرعونى.. شاهده واعرف ثمنه

10/9/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد دار كريستيز ، للمزادات العالمية، لطرح مزادا ضخم لبيع مجموعة من الآثار من جميع أنحاء البحر المتوسط القديم والشرق الأدنى، وذلك يوم 18 أكتوبر الجارى، وتعود تلك القطع للثقافات اليونانية والرومانية والبيزنطية والمصرية والشرق الأدنى القديم، ويعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى.



تابوت المصرى





ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، غطاء التابوت مطلي بالذهب والبرونز والحجر الجيرى والزجاج على الطراز المصرى، يرجع إلى العصر المتأخر "الأسرة الخامسة والعشرون، "747-656" قبل الميلاد، ويقدر ثمن غطاء التابوب ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه استرلينى.



كما يضم المزاد أيضا مسند رأس خشبي منقوش على الطراز المصري، يعود إلى المملكة الجديدة، في أوائل الأسرة الثامنة عشرة، يرجع تاريخه إلى حوالي 1550-1450 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى.



ويحتوى أيضا ذلك المزاد على مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت موجودة سابقًا في مجموعة الدكتور إيلي بوروفسكي (1913-2003)، وتشتمل هذه المجموعة على حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم على شكل جعران مع أمازون، وهو عمل أشار إليه الباحث السير جون بوردمان بأنه من أهم القطع الأثرية على العصور القديمة، تشمل المعالم البارزة التي سوف تعرض بالمزاد،
شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي، تتميز بصبغتها الواسعة.







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