50 عملا فنيا توثق ملحمة 6 أكتوبر فى معرض يوبيل النصر.. صور

MENAFN - Youm7) افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا فنيا بعنوان "يوبيل النصر"، وذلك في إطار البرنامج الاحتفالى لوزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوب ، ويستمر المعرض حتى 21 أكتوبر بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.

معرض "يوبيل النصر.. خمسون عاماً على انتصار أكتوبر" يضم خمسين عملاً فنياً توثق الحدث من مقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية ولمجموعة من رواد وكبار الفنانين المصريين الذين عايشوا وتفاعلوا مع هذه الحقبة التاريخية، وهو فرصة لمشاهدة أعمال فنية متحفية في عرض واحد نوعي ونادر، حيث جمعت الأعمال من متاحف الفن المصرى الحديث، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت.

وضم المعرض أعمال عدد كبير من الفنانين هم: "إبراهيم شتاء، أحمد السيد علي، أحمد نوار، آمال معتوق، إنجي أفلاطون، جاذبية سري، جورج بهجوري، حامد ندا، حسن حشمت، حسن محمد حسن، حلمي فرج الله، رضا عبد السلام، زكريا إسحاق، سمير الجندى، سيف وانلى، شاكر المعداوى، عبد الحميد الدواخلى، عبد الصبور عبد القادر، على عزام، كامل مصطفى، فتحي جودة، محمد طه حسين، محمد محمود رزق، محمد نادي أحمد، محمود أبوالفتوح، محمود سطوحى، محمود محمد عفيفى، مصطفى أحمد مصطفى، مصطفى جمال كامل، مصطفى الفقى، منصور فرج، نور اليوسف، هبة عنايت، يوسف سيده".

وقال الفنان على سعيد مدير عام مراكز الفنون: تزخر متاحفنا الفنية بأعمال فنية توثق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، أعمالاً تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وثقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريرى يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفى إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقاً وأبعد في الرؤية، بحثنا عن هذه الأعمال في متاحفنا ليخرج الحدث بأعمال فنانين ليسوا مؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية فحسب، بل وعايشوا انتصارات أكتوبر بالفعل".































































