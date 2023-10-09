إستير دوفلو.. أصغر حائز على جائزة نوبل العلوم الاقتصادية

(MENAFN
- Youm7) إستير دوفلو.. اقتصادية فرنسية، لا تزال حتى يومنا هذا منذ عام 2019 هى أصغر حائزة على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية ، منذ انطلاق الجائزة وحتى عام 2023.
حينما فازت الفرنسية إستير دوفلو، بجائزة نوبل للاقتصاد عام 2019، كانت تبلغ من العمر 46 عاما، وهو أصغر سن فى تاريخ الجائزة العالمية.
ولدت إستير دوفلو فى 25 أكتوبر 1972، فى العاصمة الفرنسية، باريس، وهى اقتصادية فرنسية أمريكية، ومؤسسة مشاركة ومديرة مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، وأستاذة في الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
إستير دوفلو أصغر فائزة بجائزة نوبل للاقتصاد
إستير دوفلو هي باحثة مشاركة في المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، وتعمل في مجلس إدارة مكتب البحوث والتحليل الاقتصادي للتنمية (BREAD)، ومديرة برنامج اقتصاديات التنمية التابع لمركز أبحاث الاقتصاد والسياسة.
تركز أبحاث إستير دوفلو على قضايا الاقتصاد الجزئي في البلدان النامية، بما في ذلك اقتصاد الأسرة والتعليم والوصول إلى التمويل والصحة وتحليل السياسات.
عملها رفقة أبهيجيت بانيرجي، ديان كارلان، مايكل كريمر، جون ليست، وسندهيل موليناثان، مكّن من تطوير التجارب الميدانية باعتبارها منهجية مهمة لاكتشاف العلاقات السببية في الاقتصاد.
وحينما فازت فى عام 2019 بجائزة نوبل فى الاقتصاد برفقة الهندي أبهيجيت بانيرجي والأمريكي مايكل كريمر، قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل، وأضافت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.
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