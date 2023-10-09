إستير دوفلو.. أصغر حائز على جائزة نوبل العلوم الاقتصادية

MENAFN - Youm7) إستير دوفلو.. اقتصادية فرنسية، لا تزال حتى يومنا هذا منذ عام 2019 هى أصغر حائزة على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية ، منذ انطلاق الجائزة وحتى عام 2023.

حينما فازت الفرنسية إستير دوفلو، بجائزة نوبل للاقتصاد عام 2019، كانت تبلغ من العمر 46 عاما، وهو أصغر سن فى تاريخ الجائزة العالمية.

ولدت إستير دوفلو فى 25 أكتوبر 1972، فى العاصمة الفرنسية، باريس، وهى اقتصادية فرنسية أمريكية، ومؤسسة مشاركة ومديرة مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، وأستاذة في الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

إستير دوفلو أصغر فائزة بجائزة نوبل للاقتصاد

إستير دوفلو هي باحثة مشاركة في المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، وتعمل في مجلس إدارة مكتب البحوث والتحليل الاقتصادي للتنمية (BREAD)، ومديرة برنامج اقتصاديات التنمية التابع لمركز أبحاث الاقتصاد والسياسة.

تركز أبحاث إستير دوفلو على قضايا الاقتصاد الجزئي في البلدان النامية، بما في ذلك اقتصاد الأسرة والتعليم والوصول إلى التمويل والصحة وتحليل السياسات.

عملها رفقة أبهيجيت بانيرجي، ديان كارلان، مايكل كريمر، جون ليست، وسندهيل موليناثان، مكّن من تطوير التجارب الميدانية باعتبارها منهجية مهمة لاكتشاف العلاقات السببية في الاقتصاد.

وحينما فازت فى عام 2019 بجائزة نوبل فى الاقتصاد برفقة الهندي أبهيجيت بانيرجي والأمريكي مايكل كريمر، قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل، وأضافت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.