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بعدسات طبية.. أبل تشحن سماعات Vision Pro قريبا

10/9/2023 2:34:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مارك جورمان في رسالته الإخبارية Power On لبلومبرج اليوم، أن سماعة الواقع الافتراضي المستقبلية من أبل والتى تعرف باسم Vision Pro ،
يمكن أن تكون أصغر حجمًا وأخف وزنًا، ويمكن شحن كل وحدة مخصصة من المصنع للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.



وبحسب موقع theverge الأمريكى، فمع الجيل الأول من Vision Pro، يتمثل الحل الذي تقدمه الشركة لمرتدي النظارات في تخزين العدسات الاختيارية المصنوعة من شركة Zeiss في متاجر البيع بالتجزئة، مما يخلق مشاكلها الخاصة في إدارة الشاشة، وتحويل متجر الإلكترونيات الخاص بها إلى مزود صحي.



وتشير المقالة إلى مدى صعوبة ربط منتج ما بشاشة عرض مخصصة، بالنظر إلى كيف يمكن أن تتغير الوصفات الطبية بمرور الوقت وكيف ستحد من القدرة على مشاركة سماعات الرأس أو إعادة بيعها.



ولكن من المؤكد أن شركة آبل قد فكرت بالفعل في هذا الأمر، وقد قدمت براءات اختراع في شهر أغسطس الماضي تظهر أنها مهتمة بصنع شاشة VR أو AR يمكن تعديلها لتصحيح رؤية شخص ما، حيث إن القيام بشيء كهذا من شأنه أن يمنع الشركة من إضافة حاجز جديد أمام الدخول إلى منتج ربما يكون باهظ الثمن بالفعل.



وقد يكون ذلك مفيدًا للعملاء الذين لا يدركون أن لديهم رؤية سيئة حتى عندما يشترون سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي.









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