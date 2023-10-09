Monday, 09 October 2023 10:54 GMT

صاروخ Vega الفضائى يطلق 12 قمرًا صناعيًا إلى المدار.. اعرف التفاصيل

10/9/2023 2:34:52 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق صاروخ فيجا الأوروبي 12 قمرًا صناعيًا نحو المدار في مهمته الأولى هذا العام، حيث انطلقت مركبة Vega، التي تديرها شركة Arianespace ومقرها فرنسا، من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو، وفقاً لموقع space.



وتم تصميم Vega الذي يبلغ طوله 100 قدم (30 مترًا) لرفع حمولات صغيرة نسبيًا، وهو قادر على حمل "1500 كيلوجرام) إلى المدار على ارتفاع 700 كيلومتر فوق الأرض، وفقًا لمواصفات Arianespace.



وظهرت مركبة Vega لأول مرة في فبراير 2012 وقد طارت 22 مرة حتى الآن، وهو ما يفسر الاسم الذي أطلقته Arianespace على مهمة VV23، كانت الرحلة هي الأولى لطراز Vega القياسي منذ نوفمبر 2021.



وقد طار
صاروخ Vega-C، مرتين منذ ذلك الحين، في يوليو 2022 وديسمبر 2022، وانتهت آخر هاتين المهمتين Vega-C - الثانية على الإطلاق - بالفشل، بسبب خلل في الفوهة، وتستخدم في المرحلة الثانية من الصاروخ.



وتم رفعوضع حمولتين رئيسيتين على VV23 هما "THEOS-2" وهو نظام مراقبة الأرض التايلاندي -2، وهو قمر صناعي لتصوير الأرض يبلغ وزنه
417 كجم، وFormoSat-7R/Triton، الذي طورته وكالة الفضاء التايوانية.



وكتبت Arianespace في بيان صحفي أن القمر الصناعي FormoSat-7R/Triton، الذي يبلغ وزنه 531 رطلاً (241 كجم)، "مجهز بنظام قياس انعكاسات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS-R)، الذي يجمع الإشارات التي ترتد عن سطح البحر، إنها تساعد العلماء على حساب مجال الرياح فوق المحيطات، وسيتم مشاركة هذه البيانات مع مجتمع الأرصاد الجوية العالمي، مما يساهم في التنبؤ بكثافة الإعصار ومساره".









MENAFN09102023000132011024ID1107215636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث