ما القبة الحديدية الإسرائيلية ودورها في الهجوم الأخير؟

MENAFN - Youm7) حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين من الاستعداد لحرب طويلة وصعبة، وخاطب نتنياهو مواطنيه بعد يوم من قيام حركة حماس، بشن واحدة من أوسع عمليات الغزو على الأراضي الإسرائيلية منذ 50 عامًا.وردت إسرائيل بشن ضربات ضخمة على مدن في قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى تدمير عشرات المباني، في حين واصلت حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل.وقالت السلطات إن أكثر من 1100 شخص قتلوا في إسرائيل وغزة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر، وعلى مر السنين، روجت إسرائيل لنجاح نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي في إحباط وتدمير الهجمات الصاروخية.وتعتبر القبة الحديدية خط الدفاع الأول لإسرائيل على نطاق واسع، ولم يتضح بعد مدى فعالية النظام في الهجوم الأخير بالنظر إلى عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل.يأتي ذلك في حين بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أن نظام القبة الحديدية يدمر الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل، بحسب Times of India.ما القبة الحديدية؟

القبة الحديدية هو نظام دفاع صاروخي تم تطويره بواسطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وتم نشره لأول مرة في عام 2011.

ويقال إن النظام قادر على التعامل مع الصواريخ التي يتراوح مداها بين 2.5 ميل وحوالي 43 ميلاً، ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فهي قادرة على التعامل بنجاح مع عدة صواريخ في وقت واحد.والقبة الحديدية هي جزء من منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، التي تمتلك عدة أنظمة أخرى.كيف تعمل القبة الحديدية؟

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Hill نقلاً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، "يستخدم نظام القبة الحديدية رادارًا متعدد المهام لاكتشاف مسار الصاروخ.

ويقوم مركز القيادة والتحكم في النظام بتحليل مسار الصاروخ ومنطقة هبوطه المقدرة"، وتتلقى منصة الإطلاق أمر التشغيل من وحدة القيادة والسيطرة لإطلاق صاروخ واعتراض الصاروخ القادم.ويضيف التقرير: "يحدد عنصر الذكاء الاصطناعي في النظام ما إذا كان الأشخاص سيتعرضون لخطر الصاروخ القادم. وإذا لم يتم تحديد الصاروخ على أنه تهديد، فسيسمح النظام للصاروخ بالهبوط".الولايات المتحدة ترسل مزيد من الصواريخ للقبة الحديدية

تقوم الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة والسفن الحربية لدعم إسرائيل، حيث أعلن البنتاجون يوم الأحد (8 أكتوبر) أنه سيرسل ذخائر إضافية إلى إسرائيل وينقل سفناً حربية تابعة للبحرية إلى مكان أقرب إلى البلاد لإظهار الدعم.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه أمر حاملة الطائرات جيرالد آر فورد وخمس طرادات ومدمرات ذات صواريخ موجهة، الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، بالجزء الشرقي من البحر بالقرب من إسرائيل.وقال المسؤولون إن السفينتين كانتا في طريقهما لكن وصولهما سيستغرق بضعة أيام.وبحسب ما ورد رفض المسؤولون الأمريكيون أن يكونوا أكثر تحديدًا بشأن أنظمة أسلحة معينة، لكن محللين مستقلين قالوا إن إسرائيل ستطلب على الأرجح المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" بالإضافة إلى القنابل والصواريخ للطائرات الهجومية.