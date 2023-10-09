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كسوف حلقى للشمس 14 أكتوبر.. كل ما تحتاج معرفته عن حلقة النار

10/9/2023 2:34:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن الشمس ستتعرض لكسوف حلقي يوم السبت 14 أكتوبر، حيث
سيحجب القمر الشمس جزئيًا، مما يخلق كسوفًا حلقيًا للشمس ويحول نجمنا إلى شبه "حلقة نار" كونية.



وبحسب موقع
space، فستكون ظاهرة "حلقة النار" مرئية لأولئك الموجودين على المسار الحلقي الذي يبلغ طوله 125 ميلاً (200 كيلومتر) والذي يمتد عبر 10 دول في المجموع.



أما أولئك الذين يقعون بالقرب من المسار أو خارجه مباشرةً سيواجهون بدلاً من ذلك كسوفًا جزئيًا للشمس حيث سيبدو القمر وكأنه يأخذ "قضمة" من الشمس.



وسيستخدم العلماء الكسوف الحلقي للشمس الذي سيحدث في 14 أكتوبر ك"إحماء" للكسوف الكلي للشمس القادم في 8 أبريل 2024، ويقدم كسوف الشمس لعلماء الغلاف الجوي والغلاف الشمسي فرصة فريدة لدراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، خلال الدقائق التي تكون فيها الشمس محجوبة بالكامل تقريبًا بالقمر، وفقاً لموقع space.



وأثار الكسوفان الشمسيان القادمان حماسة العلماء بشكل خاص لأنهما يحدثان خلال فترة نشطة للغاية في الدورة الشمسية الحالية - الدورة الشمسية 25 - حيث يتصاعد النشاط الشمسي إلى "الحد الأقصى للطاقة الشمسية" المتوقع في عام 2024، وتصف الدورة الشمسية ما يقرب من 11 دورة مدتها سنة من النشاط الشمسي مدفوعة بالمجال المغناطيسي للشمس.











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