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آبل VS ميتا.. صراع الواقع المختلط وكيف تستعد الشركتان لخوض السباق؟

10/9/2023 2:34:52 PM
(MENAFN- Youm7) تعد آبل وميتا من أكبر اللاعبين، إن لم يكن الوحيدين، في قطاع الواقع المختلط ، حيث أثبتت شركة ميتا وجودها في هذا المجال لعدة سنوات، كما كشفت شركة آبل مؤخرًا عن Vision Pro الخاص بها ما أدى لتغيير المشهد، حيث تخطط الشركتان لتعميم الواقع الافتراضي.



وبحسب موقع TOI الهندى، فترغب شركة آبل في جعل سماعات الرأس الخاصة بها أكثر راحة، كما يشير محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، بينما تأخذ ميتا إشارات من Vision Pro من آبل لسماعات الرأس التالية، وتتخلص من وحدات التحكم لجعل Quest أقل تكلفة قليلاً.



وقال جورمان إن شركة آبل واثقة من تفوق Vision Pro ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن ما إذا كان المستهلكون سيرون الحاجة إلى الجهاز، بالنظر إلى سعره المرتفع البالغ 3500 دولار.



من ناحية أخرى، تعتقد ميتا أن النظام البيئي للألعاب في Quest 3 وسعرها البالغ 500 دولار يجعلها خيارًا أكثر جاذبية، وعلى الرغم من صعوبة المراهنة ضد شركة آبل، يمكن لـ ميتا تعديل ميزاتها بناءً على ما تضيفه آبل إلى Vision Pro وكيفية استجابة العملاء للتكنولوجيا، لكن Vision Pro تسبب في بعض الاضطرابات داخل ميتا.



وقال أحد المطلعين على الأمر: "نحن في مرحلة "الخوف من شركة أبل"، مثلما كانت عليه صناعة الهواتف المحمولة قبل إطلاق هاتف آيفون". إن تحويل زوكربيرج تركيز Quest من Metaverse إلى الألعاب والإنتاجية، هو الاستجابة المباشرة لـ Vision Pro من آبل، وهو ما تفعله آبل أيضًا.



وتعمل شركة ميتا على تطوير سماعة رأس أرخص وأكثر راحة تسمى Ventura، حيث يخططون لإزالة وحدات التحكم المجمعة، مما يسمح للمستخدمين باستخدام إيماءات اليد أو شراء وحدات التحكم بشكل منفصل.




وفي الوقت نفسه، تهدف شركة آبل إلى الحصول على خليفة أخف وأصغر لـ Vision Pro، والذي يأتي مزودًا بعدسات مدمجة موصوفة.









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